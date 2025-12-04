4 de diciembre de 2025

Consejo Escolar llama a cobertura de cargo

4 horas atrás

La Comisión Distrital conformada por el Cuerpo de Consejeros Escolares y representantes de los gremios de la ciudad de Las Flores, informa a los interesados, inscriptos en el Listado de Aspirantes 2025, que el día jueves 4 de diciembre de 2025 a las 18:00hs. en la sede de la Escuela Primaria Nº1 se procederá a la cobertura de 1 (UNO) cargo de personal de servicio surgido por cese jubilatorio. Los interesados deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad.

