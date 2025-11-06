BM – jueves 6 de noviembre

TALLER DE NIÑECES EN EL CAPS “DR. HÉCTOR MUÑIZ” Desde la Secretaría de Salud, mediante el estudio resultante de estadísticas y abordajes de la lista de espera, se observó el aumento sostenido de consultas para atención en salud mental en edades cada vez más tempranas. Esto genera una importante demanda y la necesidad de dar respuesta. Es por ello que, junto al Equipo Interdisciplinario de SaludableMente, se diseñó el Taller de Niñeces, un espacio grupal donde el juego es el lenguaje principal para acompañar, prevenir y detectar dificultades emocionales, vinculares y del desarrollo. Esta propuesta funciona como una instancia intermedia hasta el acceso al tratamiento individual, al igual que el resto de los Talleres que se llevan a cabo dentro de nuestra Secretaría. El objetivo de estas acciones es brindar contención, herramientas y un entorno seguro para que las infancias puedan expresarse, compartir y crecer acompañadas.

IMPORTANTE La Dirección de Protección Ciudadana informa que el lugar establecido para el estacionamiento durante la 8° edición de “Las Flores Festival. Cars, Bikes & Country Music” será la zona frente al Destacamento Policial del Parque Plaza Montero. El estacionamiento será a beneficio del Centro de Formación Integral N° 1 y tendrá un valor colaborativo de $1000 pesos. El evento se desarrollará durante el viernes 7, sábado 8 y domingo 9.

About The Author