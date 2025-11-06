6 de noviembre de 2025

Situación Hídrica: se superó la media histórica en los campos del Partido

Fm Alpha

(ver informe) La Agencia Extensión Rural INTA Las Flores dio a conocer un completo informe sobre las precipitaciones acumuladas en la zona rural. Al 31 de octubre la totalidad de los cuarteles del partido superaron la media anual histórica al 31 de octubre (816,7 mm SMN) en estos 304 días del 2025. Durante este mes las precipitaciones registradas variaron entre 85 mm en el límite de los cuarteles VII “Pardo” y VIII “Harosteguy” y un máximo de 234 mm en el cuartel I “Zona urbana y sección chacras». Si bien desde la Agencia de Extensión Rural Las Flores de INTA, no contamos con datos concretos sobre la magnitud del impacto productivo que genera esta situación, se pudo constatar a través de información de diversas fuentes como SENASA, Fundación Aftosa, Sociedad Rural, Productores, Cooperativas, Contratistas y profesionales que, aunque los rodeos presentan en general buenas
condiciones y los servicios se encuentran llevándose a cabo con normalidad, la situación de accesibilidad y operatividad (caminos y accesos) es lo que genera una situación más compleja.


Informe pluviometria y acumulados Octubre 2025 del partido de Las Flores, Agencia INTA Las Flores (1)

