BM – lunes 1 de septiembre

CONTINUAN LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES El fútbol se vivió a pura pasión en las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025. El pasado sábado en La Terraza, las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias fueron protagonistas de una mañana a puro deporte en el marco de la Etapa Deportiva 1. Desde las tribunas acompañaron las familias, los amigos y las mascotas que aportaron alegría y color en esta jornadas. Las Olimpíadas Juveniles Florenses recién empiezan y aún quedan muchas etapas por delante. ¡No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran fiesta de la ciudad!.

DESTACADO CONCIERTO DE CINDY Y ASTRID EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» El Salón Rojo del Palacio Municipal lució con mucho público que se acercó para presenciar un gran espectáculo protagonizado por Cindy y Astrid, dos músicas de primer nivel que llegaron a Las Flores y se fueron envueltas por los aplausos de la concurrencia. El ciclo «Folclore para Escuchar», una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, en esta oportunidad apostó a la jerarquía de dos artistas que, con el violonchello y el bandoneón, no solo tocaron folclore sino también tango, por lo que la música ciudadana sonó bien fuerte. Fue todo música instrumental y un cierre de lujo con canciones del gran músico argentino Astor Piazzola. A Cindy Harcha Abuhadba de Santiago de Chile y Astrid Motura de Paraná, Entre Ríos, las une una trayectoria de diez años juntas en distintos escenarios del país, una conjunción destacada que bien se pudo escuchar en nuestra ciudad. En esta oportunidad, el ciclo Folclore para Escuchar, en su 19ª temporada en Las Flores, contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

ESPECTACULAR TRIBUTO A NIRVANA EN EL SALON ROJO Noche de sala llena y de buena música en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores en marco de una gran producción e idea de “Fuse” Melo con el tributo a la gran banda norteamericana Nirvana que brilló en la década del 90. Guitarra, bajo, acordeón, violonchello, batería y el canto fue lo que sonó bien fuerte en una jornada donde hasta hubo público de pie para compartir un evento que quedará en el recuerdo. Un concierto acústico Unplugged que dejó su sello y que recibió los aplausos de los espectadores, en un tributo a la banda formada por el cantante y bajista norteamericano Kurt Cobain. El espectáculo, que fue libre y gratuito para toda la comunidad, recibió el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Estuvieron presentes en el concierto el intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

