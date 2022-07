BM – lunes 11 de julio

“LA OBRA DE LA AVENIDA CRUZ MARQUÉS FUE REALIZADA POR MANOS FLORENSES Y DEBEMOS ESTAR ORGULLOSOS DE ESO” Acompañado por vecinos y trabajadores municipales, el intendente Alberto Gelené inauguró el pasado sábado 9 de julio la Avenida Cruz Marqués donde se realizó la obra de pavimentación, iluminación y embellecimiento, trabajos que, en su totalidad, se llevaron a cabo por administración municipal y con mano de obra local. El corte de cintas tuvo lugar en la esquina de Sarmiento donde, en esta última etapa – que abarca desde Las Heras hasta las vías del ferrocarril – se construyó una de las nuevas rotondas. “Es una obra de alto impacto para el desarrollo de nuestra ciudad, de la infraestructura, de la planificación pero que además ha sido hecha por manos florenses, profesionales, técnicos, obreros, administrativos del municipio, todos los que contribuyeron desde la compra de materiales hasta hacer el proyecto, los ingenieros, los trabajadores, el equipamiento municipal porque el hormigón se elabora en nuestra planta hormigonera y hasta la iluminación realizada por nuestro equipo de alumbrado público; los desagües pluviales”, detalló el Intendente. Este avance tiene un alto valor urbanístico, de planificación y alto valor histórico y patrimonial, explicó el Intendente quien además aseguró: “yo soñaba con ver esta avenida construida, como muchas otras que hemos realizado, porque sé el impacto positivo que tiene fundamentalmente para los barrios y para la gente de los barrios que se han desarrollado con mucha historia en este sector, que son hitos fundacionales”. En este sentido además comentó que ya se pudo concretar desde Avenida Rivadavia hasta las vías, pero tareas de esta magnitud van a continuar porque Las Flores necesita de sus avenidas de circunvalación para el desarrollo urbano, para la inclusión de los barrios, para la mejora de la infraestructura, para la calidad de vida, en todo lo que significa los riesgos de las inundaciones porque esta obra además tiene un componente muy importante que es el desagüe pluvial. “La Avenida Cruz Marqués jerarquiza, articula y conecta a todos los barrios logrando un impacto muy positivo en mejoras para la ciudad”, enfatizó. Durante sus palabras, Alberto Gelené señaló que es sumamente relevante destacar que esta obra, que se llevó a cabo con aporte de fondos del Ministerio del Interior de la Nación a través del Programa “Municipios de Pie”, al haberse ejecutado por administración y con personal municipal, tuvo una inversión de 15 millones de pesos cuando, si se hubiera contratado a una empresa que la haga a valores de hoy, hubiera conllevado alrededor de $200 millones. “Esta obra que hoy inauguramos, en lo personal tiene una alta emotividad para mí, pero también sé que la tiene para los trabajadores, para los profesionales, de todas las áreas del municipio porque le pusieron mucha ‘garra’ y mucho tesón”, y porque queda demostrado que “poniéndole pasión a las cosas, las cosas salen, se hacen”. El anuncio de esta obra se realizó hace dos años, en marco del acto del 9 de julio, y pudo concretarse a pesar de la pandemia y de todo lo que se tuvo que hacer en marco del desarrollo del proyecto y también de la inclusión del desagüe pluvial que era lo que permitía la realización de la obra porque si no se ponía una barrera como esa, se generarían importantes inconvenientes de inundación para los vecinos. “Fue todo hecho por florenses y de eso tenemos que estar muy orgullosos porque esto es una transferencia del conocimiento que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para que nos podamos valer por nosotros mismos”, dijo. En tanto en la parte final remarcó que “esta es una muestra más de muchísimas cosas que hacemos en la ciudad que nos tienen que llenar de orgullo a los florenses. Tenemos una ciudad solidaria, con inclusión, con oportunidades y tenemos que apostar fuertemente a eso, a encontrarnos cada vez más unidos a pesar de las situaciones que se pueden ir presentando”.

“DEBEMOS CONTINUAR TRABAJANDO CON PASIÓN PARA QUE NUESTRA CIUDAD SEA EL MEJOR LUGAR PARA TODOS” Fue el mensaje de Alberto Gelené en el acto del 9 de julio. Encabezado por el intendente Alberto Gelené, se realizó el pasado sábado en inmediaciones del mástil de Plaza Mitre, el acto centralizado en conmemoración del 206° aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro país. Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, y concejales de los distintos bloques; el presidente del Consejo Escolar, Eduardo Sández y el cuerpo de consejeros escolares; Inspectores de distintos niveles educativos; miembros del gobierno municipal; directivos, docentes, alumnos, Banderas de Ceremonias y comunidad educativa de Escuelas del Partido; representantes y abanderados de las fuerzas de seguridad e instituciones sociales e intermedias; vecinos y público en general. Tras el recibimiento a las delegaciones, el Intendente y el Presidente del Concejo fueron los encargados de izar la radiante bandera que iluminó de celeste y blanco el cielo gris que acompañaba la fría mañana. Seguidamente fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino. El Cura Párroco de nuestra ciudad, Padre Martin Ripa, realizó una invocación religiosa y luego el profesor Eduardo Sández, a cargo de la presidencia del Consejo Escolar, dejó un mensaje con detalles alusivos a la fecha y la conquista que permitió ser una nación libre e independizada. El intendente Gelené en el comienzo de su discurso señaló: “que importante que podamos encontrarnos hoy, luego de tanto tiempo aislados, en muchas circunstancias y ver a todas las representaciones florenses”. También dijo que es importante “sintetizar en cada fecha patria los compromisos como ciudadanos, como funcionarios en este caso y como vecinos y vecinas de Las Flores, en cada uno de ustedes que, desde lugar, trabajan, le ponen esfuerzo, el proyecto, la idea, el desafío y con solidaridad, con compromiso para poder ir construyendo esa patria chica que es la nuestra, tan importante, tan valiosa y que tenemos que proteger, cuidar y trabajar para que la mayor justicia social, de acceso y oportunidades de desarrollo y sentirnos honrados, orgullosos de nuestra tierra, así lo sea y si hay una fecha es este 9 de julio”. En otro párrafo recalcó que en este día se ponen en valor los hechos que son fruto del esfuerzo, del trabajo, del compromiso, de la capacidad de los florenses de poder hacerlo, con decisión, con pasión por el hacer, por el trabajo y fundamentalmente en el encuentro. “Si hay algo que tenemos que tener presente en un día tan importante como hoy donde honramos la independencia, es continuar y trabajar con pasión para todos, con todos, para que nuestra ciudad sea el mejor lugar, el lugar donde nuestras familias, donde nuestros niños y jóvenes puedan forjar el mejor futuro, con la mayor cantidad de oportunidades”, expresó.

NATACIÓN: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE FLORENSES EN LA TERCERA FECHA DEL REGIONAL Alumnos del equipo de entrenamiento del natatorio climatizado municipal “Hugo Mauro”, perteneciente a la Secretaría de Deportes, tuvieron un excelente desempeño en la tercera fecha de la Liga Regional que se llevó a cabo el pasado sábado 9 en la vecina localidad de Rauch. En la oportunidad, nuestros nadadores obtuvieron los siguientes resultados: en preinfantil “A” mixto: Valentina Perazzo Iriarte fue cuarta en 25 metros libres y tercera en 25m. espalda, mientras que en preinfantil “B”, Macarena Espinosa se impuso en 50m libres y también en 25 m. espalda; Federica Díaz (5º en 50 m. libres y 4º en 25 m. espalda) y Juana Fernández (6º en 25 m. espalda). En infantiles libres: Guadalupe Valerio (3° en 50 m. libres y 4° en 25 m. mariposa), Candelaria Lemma González (4° en 50 m. libres y 9° en 25 m. mariposa), Catalina Paule (15° en 50 m. libres y 15° en 25 m. mariposa), Miguelina Pellejero (16° en 50 m. libres y 17° en 25 m. mariposa), Benjamín Lemma González (3° en 50 m. libres y 1° en 25 m. mariposa), Domingo Scarpitti (5° en 50 m. crol y 5° en 25 m. mariposa), Joaquín Maciel Soria (7° en 50 m. crol y 9° en 25 m. mariposa) y Santino Lemma González (13° en 50 m. libres y 8° en 25 m. mariposa). Menores libres: Antonia Palacios (1° en 50 m. mariposa y 2° en 50 m. libres) y Elena Lecona (9° en 50 m. libres) y Guido Goñi (8º en 50 m. libres). Menores promocional: Delfina Antonelli Gigena (7° en 50 m. libres y 7° en 50 m. mariposa), Luca Branchesi Gomez (1º en 50 m. libre y 2° en 50 m. mariposa) y Felipe Dahn (7° en 50 m. libres y 6° en 50 m. libres mariposa). Cadetes libres: Martina Arrúa (4º en 50 m. crol y 10° en 50 m. mariposa), Florencia Farfal (7° en 50 m. libres y 11° en 50 m. mariposa) y Dilan Bátiz (4º 50m. libres). Además, se llevaron a cabo pruebas de posta (4X50 m. libres mixto), en infantil: 2º) Benjamín Lemma González, Candelaria Lemma González, Joaquín Maciel Soria y Guadalupe Valerio; y 6º) Catalina Paule Catalina, Miguelina Pellejero, Santino Lemma González y Domingo Scarpitti. En menores: 4º) Luca Branchesi Gomez, Delfina Antonelli Gigena, Antonia Palacios y Felipe Dahn. Cabe destacar que el cuerpo de entrenadores está integrado por Agustín Distéffano, Katherine Hormechea y Florencia Santángelo.

AJEDREZ: ROMÁN ELUCHÁNZ CONTINÚA CON SU SENDA GANADORA Nuevamente Román Eluchánz tuvo un magnífico desempeño y esta vez se adjudicó la quinta etapa del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, reservada para la categoría Sub 15, que se llevó cabo el último domingo en el Centro de Jubilados Saavedra de Saladillo. El alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, se impuso en una electrizante definición, ya que logró un empate en la última ronda cuando quedaban menos de 40 segundos, lo que generó un espontáneo aplauso de la treintena de observadores. En esta división, también fue meritoria la actuación Gonzalo Montes de Oca al clasificar en el cuarto lugar. Hubo 205 participantes, donde los demás florenses obtuvieron los siguientes puestos: en Sub 8: 19°) Gino Deluchi. Sub 10: 8°) Enzo Deluchi, 21°) Tomás Fosco y 26°) Benjamín Sánchez. Sub 12: 10°) Simón Arce, 17°) Maximiliano Stuer, 18°) Iván Aranda y 24°) Jonás Bastién. Sub 15 29°) Tobías Ferrari, 35°) Lautaro Duarte, 46°) Samuel Marcus y 52°) Joaquín Dorney. Mayores: 38°) Néstor Orlando. Cabe destacar que, en la categoría libre, el triunfo le correspondió al Maestro Internacional (MI) Benjamín Mela, en tanto que la sexta etapa se disputará el domingo 14 de agosto en 25 de Mayo.

