BM – lunes 11 de septiembre

PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN DEL DEA EN EL PARQUE PLAZA MONTERO Los florenses y todos aquellos visitantes que elijan nuestra ciudad para hacer turismo, ante una eventual situación de emergencia que pueda presentarse, tendrán a disposición en el Parque Plaza Montero un Desfibrilador Externo Automático (DEA).

El equipamiento fue presentado y colocado en la jornada de ayer domingo en el puesto de vigilancia que se encuentra en el espacio público con la presencia de trabajadores del área, Agentes y Promotores Sanitarios y de vecinos que se encontraban disfrutando de una linda tarde y se acercaron a ser parte de este momento significativo para la salud de las personas. El intendente Alberto Gelené, acompañado por el Secretario de Salud Pública, Eduardo Zapata, hizo entrega del DEA adquirido por el municipio a Graciana Goicoechandía quien fue la encargada de la colocación en el espacio destinado para tal fin. Graciana Goicoechandía, en uno de sus mandatos como concejal, fue autora del proyecto para que se pueda contar en distintos espacios de la ciudad y en los Parajes Rurales con este tipo de herramientas para dar una pronta respuesta sanitaria ante cualquier caso que se presente.

Durante sus palabras, tanto el intendente Gelené como el Secretario, destacaron este paso tan importante para la comunidad y turistas, por lo que significa poder tener en el lugar este tipo de dispositivos. La jornada continuó con una charla y demostración sobre RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) básico y utilización del DEA que fue atentamente observada por los presentes.

MULTITUDINARIA Y DIVERTIDA JORNADA DE DOMINGO EN EL PASEO DE LA ESTACIÓN Fueron muchas las familias de nuestra ciudad las que ayer domingo pasaron una tarde magnífica en el Paseo de la Estación. La Secretaría de Cultura organizó un exitoso evento que cautivó a las niñas y niños de nuestra ciudad que disfrutaron de una jornada donde también acompañaron las excelentes condiciones climáticas. El parque de inflables fue una de las grandes atracciones como así también las actuaciones de los diferentes artistas que subieron al escenario montado en un sector contiguo al ex galpón de máquinas ferroviarias. Hubo música, danzas, juegos, actividades literarias, clown, malabares, maquillaje y sorteos. Aplausos para la actuación de Fran Olano con todo su carisma e impronta musical, como así también la payasa Azu se encargó de hacer reír a los pequeños que, acompañados por sus familias, recorrieron los diferentes lugares del predio. Los carritos de food trucks en el patio de comidas; el sorteo de las bicicletas y demás premios; la presentación del grupo Bailando con el Alma con su profesora Ileana Zacarías; de las subcampeonas provinciales de Malambo Femenino del Centro Tradicionalista la Tacuara con su profesora Sabrina Ocampo; el grupo de folclore infantil de El Malacara con su profesor Jonathan Barrios; el canto infantil con Ángeles Gutiérrez y la presentación de La Paisanita, formaron parte de un encuentro que se caracterizó por el colorido y la alegría. El cierre estuvo a cargo del grupo florense «La Del Carmen Band» con toda su música tropical bailantera. El Festival de las Niñeces, realizado por tercer año consecutivo, con entrada libre y gratuita y abierto a toda la comunidad, volvió a destacarse por su masividad; un hecho que augura próximas realizaciones de esta gestión.

PRODUCTORES FLORENSES PARTICIPARON DE LA 7° FERIA PROVINCIAL DE SEMILLAS El sábado 9 de septiembre productores de nuestra ciudad participaron de la 7ma. Feria Provincial de Intercambio de Semillas Nativas «Sembrando Esperanza» realizada en la Casona «Santa Rosa» del Parque Pereyra Iraola, en el municipio de Berazategui, y reunió a más de 5.000 personas. Dicho evento fue organizado por distintas organizaciones de productores junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del ministro Javier Rodríguez y distintas autoridades bonaerenses. Durante la misma pudieron intercambiar semillas y participaron de Talleres sobre: producción y conservación de semillas, agroecología como modelo productivo frente al cambio climático, cooperativismo y agricultura familiar, juventud y arraigo rural, entre otras. Desde la Dirección de Asuntos Agrarios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, se celebra la participación de productores locales en este evento, una actividad importante también en el marco del IX Mes de la Agroecología.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA SOBRE “HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE PROBLEMÁTICAS DE SALUD MENTAL” Personal de distintas áreas del Municipio de Las Flores participaron de la capacitación “Herramientas para el diagnóstico diferencial, prevención y abordaje de problemáticas de salud mental” que se realizó en Olavarría. Durante el encuentro, desde un enfoque integral, se abordaron las sintomatologías y psicopatologías de las niñeces y adolescencias a la hora de hablar de estrategias y dispositivos de cuidado, para promover herramientas que los ayuden a adaptarse saludablemente al entorno y estrategias para la detección, contención, abordaje y derivación de problemáticas relacionadas a los padecimientos. La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del IPAP, y de la misma participaron trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y de distintos municipios. Concurrieron la directora de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, Manuela Cieza; el director del Hogar Convivencial “Rinconcito”, Lucas Veiga; Sofía Paz, Psicóloga Social de la Secretaría de Salud Pública; Acompañantes Terapéuticas Sonia Lerra y Maura Andrade; y la Abogada del Servicio Local, Anabella Carpinetti Peverelli.

ALEJANDRO VERGARA PRESENTÓ SU LIBRO: “MALVINAS PALAS AL RESCATE” El Veterano de la Guerra de Malvinas Comodoro Mayor Retirado Alejandro Vergara estuvo en Las Flores presentando su libro “Malvinas: Palas al rescate”, una publicación que narra parte de los hechos acaecidos en momentos del conflicto bélico de 1982. Vergara estuvo acompañado en su presentación por el Brigadier General retirado Mario Callejo, un piloto de avión héroe de la guerra del Atlántico Sur que combatió contra la poderosa flota inglesa. La presentación de la edición gráfica estuvo enmarcada dentro de los festejos por el 33 aniversario de locución radial de Fernando Calles, quien intermedió para la realización del evento. En un auditorio con mucha gente, se encontraron presentes el intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein como así también algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo y ex Soldados Combatientes de Malvinas. Allí, Alejandro Vergara explicó en detalles su desempeño en las tareas de rescate al ser integrante del escuadrón de helicópteros que participó del conflicto armado. Antes de la narración hecha por el autor del libro, el Brigadier General Retirado Mario Callejo, en una sentida descripción, contó de manera pormenorizada una anécdota puntual cuando pudo esquivar un misil inglés enviado desde uno de los barcos de la flota británica. La velocidad supersónica alcanzada por el avión argentino y la gran maniobra del piloto impidieron que fuera derribado, según mencionó el propio Callejo en su relato. La serie de vivencias que luego narró el Comodoro Retirado Alejandro Vergara en sus tareas de rescate al comando de uno de los helicópteros argentinos, mantuvo la atención de la sala hasta el final de la alocución que terminó envuelta en los aplausos de la concurrencia. «Malvinas: Palas al Rescate», un libro importante que narra parte de la historia de lo que fue la guerra del Atlántico Sur. Para leerlo y para no olvidar. En el final del acto de presentación Alejandro Vergara y Mario Callejo intercambiaron presentes con las autoridades municipales que participaron del evento.

MARIO CABRERA PRESENTA SU LIBRO “DÉCIMAS DE UN CALLEJERO” Este miércoles 13 de septiembre a las 18 horas en la sala de la Biblioteca Popular 25 de Mayo, el payador florense Enrique Mario Cabrera presentará su libro “Décimas de un Callejero”. El trabajo, que contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura, es una publicación gráfica donde el autor narra prosas vinculadas a historias y anécdotas de nuestra tierra.

Enrique Mario Cabrera a su tradicional andar como payador y artista manual, le añadió también su pasión por las letras. En el libro “Decimas de un Callejero” queda reflejado su interés por contar cosas relacionadas a la vida pueblerina, al barrio y a los sentires de sus habitantes. Con entrada libre y gratuita, la invitación es abierta a toda la comunidad.

AJEDREZ: TIANO PUENTE REPRESENTANDO A LA ESCUELA MUNICIPAL SE QUEDÓ CON EL TERCER LUGAR La Secretaría de Deportes informa que Tiano Puente, al conseguir la tercera ubicación en la categoría Sub 15 donde hubo 54 inscriptos, fue el florense mejor clasificado en la séptima fecha del Gran Prix Infantil de Ajedrez del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se disputó ayer en el Club Racing de General La Madrid. Los demás alumnos de la Escuela Municipal, a cargo del profesor Mario Orlando, obtuvieron las siguientes posiciones: en Sub 12 (36 participantes): 8°) Tomás Espíndola, 11°) Francisco Zurawlow y 33°) Pastor Melo. En Sub 15 (54 anotados): 9°) Román Eluchanz, 18°) Juan Barreto, 28°) Bautista Pires, 29°) Francisco Ailán, 31°) Bruno Castellá, 35°) Lara Vitale, 36°) Jesús de Usubiaga, 37°) Demian Cánepa y 40°) Baltazar Padín Fernández. En libres (73 ajedrecistas): 18°) Mario Orlando.

La próxima etapa tendrá lugar el domingo 8 de octubre en Junín.

