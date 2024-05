BM – lunes 13 de mayo

CICLISMO: LA PISTA MUNICIPAL FUE ESCENARIO DEL “GRAN PREMIO GRUPO ITALIANA” La Pista Municipal de Ciclismo fue escenario ayer del “Gran Premio Grupo Italiana”, organizado por la Agrupación Florense “La Industrial” y fiscalizado por Ciclismo Olavarría Libre (C.O.L.). Alrededor de 180 pedalistas fueron los animadores de esta interesante competencia que contó con la asistencia del secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini. En la oportunidad se apreció un muy buen espectáculo, siendo los vencedores: Miguel Aguirre (Mayores de 40 años, Cacharí), Jorge Albelo (Menores de 40 años, Rauch), Miguel Ocanto (Master “D”, Azul), Selva Pagano (Damas, Rauch), Juan D’Amico (Master “E”, Carlos Casares), Sergio Campioni (Master “C”, Carlos Casares), Eduardo Leguizamón (Master “B”, Roque Pérez) y Maximiliano Almaraz (Elite, Sub 23, Junior y Master “A”; Pinamar). Asimismo, los ciclistas de nuestra ciudad ocuparon puestos de privilegio fueron: 2°) Juan Landa, 3°) Santiago Trucco, 4°) Facundo Fernández y 6°) Federico Menoyo (Mayores de 40 años); 2°) Joaquín Melo, 6°) Facundo Ordóñez y 7°) Jonathan Ostrit (Menores de 40 años); y 5°) Laureano Franquelín (Elite, Sub 23, Junior y Master “A”; Pinamar). Además, hubo competencia participativa de la división infantiles en la cual intervinieron Mateo Ostrit, Leonel Aguirre, Juan Cruz Aguirre, Tiziano Sosa, Tomás Abrego y Tomás López.

La exitosa jornada, presenciada por el intendente Alberto Gelené y autoridades del área de Deportes, fue protagonizada por 153 ajedrecistas que representaron a 19 ciudades. Luego de disputarse 7 rondas por el Sistema Suizo, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por movida, los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Bruno Suárez (Sub 8, Saladillo), Tomás Casquero (Sub 10, Pergamino), Salvador Rodríguez Bahía (Sub 12, La Madrid), Benjamín Pavón (Sub 15, Junín), Thiago Negrete (Sub 18, Saladillo) y Marcos Surgen (Libres, La Madrid). Por otro lado, los florenses clasificaron así: En Sub 8 (11 jugadores): 2°) Benjamín Buiraz y 7°) Fidel Puente: Sub 10 (24 inscriptos): 5°) Ciro Branchesi Gómez, 16°) Simón Dulau, 18°) Santino Dierickx y 20°) Ciro De Los Heros. Sub 12 (26 participantes): 2°) Gael Benavídez, 8°) Braian Vincent, 11°) Tomás Fosco, 17°) Renzo Eluchanz, 18°) León Lómez, 20°) Ramiro Toledo y 24°) Mateo Gentilini. Sub 15 (35 anotados): 5°) Tomás Espíndola, 6°) Tiano Puente, 7°) Bautista Pires, 10°) Juan Barreto, 22°) Lara Vitale, 27°) Demian Cánepa, 32°) Francisco Zurawlow y 33°) Baltazar Padín Fernández. Sub 18 (15 ajedrecista): 5°) Gonzalo Montes de Oca, 10°) Román Eluchanz y 13°) Tobías Ferrari. Libres: (43 aficionados al juego ciencia): 34°) Ana Laura Orlando y 40°) Juan Díaz.

La cuarta fecha tendrá lugar el domingo 9 de junio en Pehuajó.

La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, se adjudicó por primera vez el “Torneo por Escuelas”, en el marco de la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo ayer en el Club Juventud Deportiva con la fiscalización del árbitro nacional Ramiro Troilo.