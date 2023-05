BM – lunes 15 de mayo

“LA COPA IGUALDAD ES UN LINDO ENCUENTRO PORQUE PERMITE EL DEPORTE EN INCLUSIÓN” Nuestra ciudad fue elegida como sede de la segunda fecha del Torneo de Fútbol Femenino “Copa Igualdad” 2023 cuya ceremonia de apertura estuvo encabezada por el intendente Alberto Gelené y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz. El evento se desarrolló este sábado 13 en el Estadio del CEF N° 6 y en el polideportivo del Club Ferro con la presencia de seleccionados de Las Flores, Maipú, General Paz, General Guido, Tordillo, Pila, General Madariaga, Chascomús y Rauch. “Este es un encuentro muy lindo que nos genera el deporte en igualdad, en inclusión, participativo”, expresó Alberto Gelené quien agradeció la presencia de los equipos, de los funcionarios y de las instituciones por acompañar el desarrollo de esta jornada que es tan importante para promover la igualdad de oportunidades, en este caso, a través del fútbol. El campeonato es organizado por la Subsecretaría provincial de Políticas Transversales de Género con la coordinación de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia del municipio. Estuvieron presentes la directora de la Región Quinta del ministerio, Yamila Zavala Rodríguez; también el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein junto a concejalas; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; Manuela Cieza de la Dirección local de Género y Diversidad y demás autoridades locales y del gobierno bonaerense. En marco de la jornada, integrantes del equipo de la Dirección de Políticas para la Igualdad brindaron talleres de sensibilización para las jugadoras participantes sobre “Género y Deporte” donde se entregaron kits. Del encuentro participaron además emprendedores florenses que ofrecieron sus productos a los presentes.

SEMANA DEL PARTO RESPETADO: LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA “MIL DÍAS, TODA LA VIDA” En la «Semana del Parto Respetado», que se conmemora desde el 15 al 21 de mayo, la Secretaría de Salud Pública da a conocer el Programa “Mil Días, Toda la Vida” el cual es llevado adelante por un equipo de trabajadores de la salud y profesionales, readecuado bajo las necesidades y características locales, y basado en la Ley 1000 días y Qunita bonaerense. Al momento de parir, uno de los ejes del programa, abordado por el Hospital Zonal General de Las Flores, es el derecho a tener un parto respetado: esto te garantiza a que te traten con respeto y garanticen tu intimidad; a que te acompañe la persona que vos elijas; que la persona sea informada sobre la evolución del parto; las distintas intervenciones médicas entre las que podés optar y sobre la salud de tu bebé; que te aconsejen sobre los beneficios de la lactancia materna y te apoyen para amamantar; y tener a tu bebe a tu lado durante todo el periodo de internación, siempre que las condiciones de salud lo permitan. El programa aborda de manera interdisciplinaria y multisectorial todo lo concerniente a este periodo de la vida de la persona gestante. El área cuenta con Agentes Sanitarios que son los encargados de estar junto a la persona embarazada, y posteriormente al niño, evacuando sus dudas, siendo el nexo con el sistema de salud, garantizando derechos, turnos y redireccionando, de surgir, alguna problemática al lugar que corresponda para su resolución. También se cuenta con una serie de Talleres para llegar al parto con información necesaria, con confianza y conociendo lo que va a suceder; como también talleres para la crianza de tu bebé.

OBJETIVOS

“Mil días, toda la vida” tiene como objetivos proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y niñas y niños en sus primeros 3 años.

La población objetivo son personas gestantes con cobertura pública exclusiva, que perciban Asignación por Embarazo y tengan sus partos en hospitales públicos.

Mediante el Programa se busca el derecho a seguridad social, derecho a la identidad, derecho a la atención integral de salud, prevenir violencias, prevenir situaciones de vulnerabilidad y como Estado acompañar durante este curso de vida.

Los primeros mil días es un periodo crítico donde el desarrollo cognitivo, del lenguaje y las destrezas sociales y emocionales van a marcar de por vida al individuo.

Forman parte de la “Mesa 1000 días”, creada en marzo: la Secretaría de Salud; el Hospital de nuestra ciudad; la Secretaría de Desarrollo Humano; la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia; Dirección de Discapacidad; Servicio Local; Dirección de Cuidado Animal; RENAPER, ANSES; Agentes Comunitarios; Agentes Sanitarios; Psicóloga Social; Trabajadores Sociales.

NUTRICIÓN

Otro parámetro para controlar es la malnutrición ya sea por sobre alimentación (Dbt, Hta durante el embarazo) o la desnutrición materna (RCIU).

Ante ello, en la Secretaría se cuenta con un equipo, conformado para tal fin, de puericultora, nutricionista infantil, nutricionistas, pediatras, agentes sanitarios, ginecóloga con especialización en embarazo de alto riesgo, obstétricas, psicólogos.

La persona gestante que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados recibirá el kit Qunita bonaerense, una política sanitaria de vital importancia que la Provincia está implementando nuevamente y de manera progresiva en los distintos municipios.

Para inscribirte o solicitar información acércate a la Secretaría de Salud, Rivadavia 463 o mediante el teléfono 441570.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA ESPINOSA Y ELUCHANZ Tomás Espinosa y Román Eluchanz, alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez a cargo del profesor Mario Orlando, lograron el segundo puesto en las categorías Sub 12 y Sub 16, respectivamente, correspondiente a la segunda etapa del Gran Prix Cuenca del Salado que se realizó el sábado 13 de mayo en el Centro de Jubilados de General Belgrano. Se contó con la participación de 66 ajedrecistas, donde los demás florenses lograron los siguientes resultados: en sub 12: 3°) Enzo Deluchi, mientras que en sub 14: 3°) Tiano Puente, 4°) Bruno Castellá y 7°) Juan Barreto; y en Sub 18: 3°) Kevin Genta. Asimismo, en la división libre el duodécimo puesto le correspondió a Mario Orlando. La próxima fecha será en junio en Brandsen.

NEWCOM: DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LOS FÉNIX Equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, tuvieron un muy buen desempeño en la segunda fecha del Circuito Regional de Newcom, que se desarrolló el pasado sábado en los clubes Bancario, Vélez y River de Azul. Los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, Laura Lopardo y Lucía Guzmán continúan sumando partidos y experiencia, que juntamente con los entrenamientos semanales, hacen que los conjuntos sean cada vez más competitivos. El elenco “B” se llevó los 9 puntos en disputa demostrando una gran química grupal, mientras que el equipo “A” se impuso en un encuentro y luego perdió muy ajustadamente los otros 2 partidos, destacándose el esfuerzo y compromiso. El próximo compromiso será el sábado 20 de mayo en Lobos, en el marco de un cuadrangular junto a Saladillo, 25 de Mayo y los dueños de casa. Por otro lado, el sábado 27 de mayo se recibirá la visita de Chivilcoy.

CICLISMO: LAUREANO ROSAS DUEÑO DE LA “2° VUELTA INTERNACIONAL DE FORMOSA” La Secretaría de Deportes felicita a Laureano Rosas por adjudicarse la “2° Vuelta Internacional de Formosa”, que se disputó desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de mayo con la participación de 144 ciclistas de 24 elencos que representaron a 10 países. Después de cuatro etapas, el florense y capitán del equipo Gremios por el Deporte de San Juan se impuso en dos y ocupó el máximo lugar en el podio de la general, siendo escoltado por Oscar Sevilla Rivera (España) y Agustín del Negro (Argentina). Rosas había quedado como líder tras la etapa 3 y supo mantener la malla celeste al defenderla por la mañana en la contrarreloj y por la tarde en el sector 2 de la Etapa 4 en el circuito costanero de Formosa, donde se disputó la carrera UCI 2.2 que incluyó 97 kilómetros (19 giros). Luego de la excelente victoria, Rosas manifestó “no es una carrera más, sino que se trata de una de las más importantes”, y añadió: «trabajé mucho para poder estar en este cierre de temporada con la mejor forma física. Por eso estoy muy contento por lo que he logrado”. Además, destacó el profesionalismo de todos los ciclistas con los que compartió los cuatro días de competencia, asegurando que disfrutó muchísimo.

CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA “IMPULSO JOVEN” La Dirección de Asuntos Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, informa que continúa abierta la inscripción al Programa Provincial “Impulso Joven” Se trata de una convocatoria pensada para jóvenes de 18 a 24 años que quieran iniciar o mejorar un proyecto productivo de base agropecuaria. En este marco además se comunica que durante la semana anterior se realizaron reuniones con jóvenes en los Parajes El Trigo, Pardo y Rosas y se llevó a cabo un acompañamiento para la formulación de proyectos. También se acercaron otros productores a consultar sobre herramientas crediticias para el sector. Para más información, los interesados pueden comunicarse mediante el WhatsApp de la Dirección de Asuntos Agropecuarios 22444-48030 o acercarse a la oficina de Av. Manuel Venancio Paz 1114.

SEMANA DE LUCHA CONTRA LA TRIQUINOSIS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN En el marco de la Semana de Lucha contra la Triquinosis, instituida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud, informa a la población las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el contagio de la enfermedad. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se infectan al consumir carnes mal cocidas o chacinados y derivados. En el caso de los cerdos éstos contraen la enfermedad al ser alimentados en basurales, con desperdicios o restos de alimentos, dónde habitan roedores. Esta enfermedad está presente durante todo el año, intensificándose en invierno por el mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados como por ejemplo bondiola, salamines, longaniza y otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

• Cocinar completamente la carne de cerdo y derivados hasta que deje de estar rosada. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Tampoco el congelado.

• Adquirir chacinados en comercios habilitados y verificar en la etiqueta su elaboración por establecimientos autorizados, donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria (RNE y RNPA). La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rótulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

• Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

• Alimentarlos adecuadamente. No alimentar con basura ni desechos cárnicos crudos.

• Controlar la proliferación de ratas en los criaderos.

• Al realizar la faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, debe remitir una muestra de entraña de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizada, a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.

• Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

• Si consumió carne de cerdo o derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de parpado y picazón debe concurrir al centro de salud más cercano.

Por otra parte, se recuerda a los Sres. Comerciantes que está prohibida la venta de carnes de vacunos, porcinos, ovinos, aves en general y subproductos, chacinados, fiambres y afines, sin sellos y documentación correspondiente que acrediten que fueron faenados y elaborados en establecimientos habilitados. Caso contrario, serán aplicadas las sanciones que corresponden, secuestro de los mismos e infracciones estipuladas en las reglamentaciones vigentes.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL La Secretaría de Educación invita a los alumno/as que cursan el último año de la Educación Secundaria a participar del Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional.

La propuesta está destinada a orientar en la elección de carreras y brindar herramientas para el desarrollo autónomo del alumno/a al culminar la educación obligatoria. A través de este proceso se propone trabajar juntos para que los alumno/as puedan descubrir sus intereses, objetivos, habilidades y capacidades; los cuales son el punto de partida en la elección de la profesión u ocupación. Se realizará los días lunes a las 18:30 horas, en el aula 1 de la Secretaría de Educación. Los cupos son limitados. Inscripción: https://forms.gle/s82gPbJiTp63q52RA

Por informes comunicarse al mail educacion@lasflores.gob.ar, al TE 440956, Av. Gral Paz y Alem, 1er. Piso.

SE REALIZÓ EL CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE PODADORES Días atrás en las instalaciones de la Escuela Agraria de nuestra ciudad, se llevó a cabo la Capacitacion Teorica/Practica de Podadores dictada por la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público junto a la participación del Ingeniero Agrónomo Juan Jose Cagigas, Director del mencionado establecimiento educativo. El objetivo de esta capacitación fue proporcionar conocimientos básicos en las técnicas de poda, para efectuar trabajos en los que las ramas de los árboles no interfieran con cables, fachadas y/o tránsito. Los participantes del curso quedaron inscriptos en el Registro de Podadores, los cuales están habilitados para realizar trabajos en forma particular durante la época de poda con previa autorización desde el Área de Arbolado Público. La oficina de recepción de reclamos de arbolado público funciona en el Jardín Botánico en Av. Perón y Pueyrredón de lunes a viernes de 7 a 13 horas, teléfono 02241-470857. Es importante recordar que el frentista no tiene propiedad sobre el árbol, el vecino es custodio del ejemplar y cualquier intervención que se realice sobre el arbolado público sin el asesoramiento o autorización puede ser sancionada (Ley Provincial Nº 12276/99); asimismo que es fundamental el cuidado de nuestro patrimonio forestal.

SE REALIZARÁ UN CURSO GRATUITO DE HILADO La Dirección de Asuntos Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, en conjunto con INTA, invita a participar del Curso de Hilado que se llevará a cabo el viernes 19. Se desarrollará en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem) de 9 a 15 horas. El curso es gratuito. La preinscripción se realiza en la oficina de Asuntos Agrarios en Av. Manuel Venancio Paz 1114, o por WhatsApp al 22444-448030.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram