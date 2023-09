BM – lunes 18 de septiembre

CON NOTABLE ÉXITO, SE REALIZÓ EN LAS FLORES EL SELECTIVO PROVINCIAL DE MALAMBO Desde el viernes 15 y hasta el domingo 17, Las Flores fue sede del encuentro selectivo de la Provincia de Buenos Aires del Certamen Nacional de Malambo que en la primera quincena de enero 2024 se llevará a cabo en la localidad de Laborde, Córdoba. Más de 200 representantes de distintas ciudades bonaerenses arribaron a nuestra ciudad con la intención de competir y lograr el ansiado pasaporte a una instancia mayor que durante 56 años ha llenado de prestigio al Malambo Argentino. La sede del club Juventud Deportiva fue el lugar donde los organizadores de la sede provincial, con la coordinación de la Agrupación Cultural florense Paso Básico y con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, hicieron posible que el evento se realizara con notable éxito. En el comienzo del certamen, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, y el secretario de Educación, Rogelio Díaz, hicieron entrega de un reconocimiento al actual Campeón Nacional Mauro Dellac, quien llegó a nuestra ciudad para ser parte del preselectivo. Fueron cuarenta los participantes que alcanzaron la máxima premiación para asegurase un lugar en la final nacional. Se destacó la actuación de la profesora del Centro Tradicionalista La Tacuara Sabrina Ocampo, que logró el primer lugar en el rubro Paisana Nacional. Asimismo cabe señalar que el campeón provincial en esta ocasión es Gaspar Jofre. Los organizadores del Festival Nacional de Malambo Laborde 2024, agradecieron a las autoridades locales, a la Agrupación Paso Básico y a la comunidad de Las Flores por haber contribuido al buen funcionamiento organizativo del selectivo provincial 2023 que terminó con notable éxito.

SE PLASMARÁ UN ECO MURAL CON TAPITAS EN EL CENTRO LOS MANZANARES Los días 15 y 16 de noviembre se desarrollará un EcoMural en el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, una iniciativa conjunta con la Subsecretaría de Ambiente y Espacios Públicos. El mismo consistirá en la colocación de tapitas plásticas sobre la base de una ilustración de la autoría de Nicolás Vilela, quien acompañará las jornadas de la mano de la Secretaría de Cultura. La actividad se realizará con el acompañamiento de la artivista Gisella Martínez, quien compone la agrupación Cultura ECO Argentina desarrollando este tipo de murales en otras ciudades del país. Se contará con el valioso aporte de tapitas de parte del Taller Protegido Alma. Además, se solicita a toda la comunidad florense su colaboración de tapas plásticas, las que pueden ser aportadas en el Centro Los Manzanares (25 de Mayo y Av. del Oeste), en la Municipalidad, en la Secretaría de Desarrollo Humano, en el Taller Alma o en cualquier establecimiento educativo cercano.

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Finanzas recuerda que el viernes 22 de septiembre opera el vencimiento de la cuota 5/2023 de la Tasa de ABL (Alumbrado, Barrido, Limpieza. Conservación de la Vía Pública. Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos). En tanto, el viernes 29 de septiembre vence la 2° cuota del Impuesto Automotor Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

NEWCOM: EXITOSO ENCUENTRO AMISTOSO EN CATTORINI La Secretaría de Deportes informa que el pasado sábado, en las instalaciones de la ex Fábrica Cattorini, se llevó a cabo un interesante encuentro amistoso de Newcom. El evento fue organizado por el profesor Aldo Tobio, responsable de los equipos de “Los Fénix” que pertenecen a dicha área Municipal, y en la oportunidad nos visitaron los elencos de “Las Pirañas” de Pilar, Escuela Municipal de Gral. Alvear y “Los Lobos Serranos” de Tandil. La extensa jornada incluyó varios encuentros de las categorías +40 mixto, +40 femenino, +50 femenino y +60 femenino, apreciándose un interesante nivel, pero el objetivo fue compartir un grato momento de respeto y camaradería.

JUEGOS BONAERENSES: MEDALLA DE ORO PARA VICTORIA CASTRO CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE ALBERTO GELENÉ Victoria Castro se adjudicó la medalla de oro en la prueba de salto en largo correspondiente a Atletismo PCD, en el marco de la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 que comenzó el pasado viernes y finalizará el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata. La florense una vez más se quedó con la presea dorada de la categoría PC 37 +16, donde estuvo acompañada en la premiación por el intendente Alberto Gelené; y el Secretario de Deportes, Fernando Muñiz, responsable de la delegación integrada por 55 deportistas. Con respecto a la participación de los demás representantes de nuestra ciudad, los resultados alcanzados fueron:

En Ajedrez: Román Eluchánz (Sub 16) y Paula Rodríguez (Sub 18), ambos ganaron y perdieron una partida, en tanto que hoy jugarán nuevamente.En Atletismo convencional y PCD: Natasha Fernández (Sub 16, lanzamiento de disco), Romina Traversaro (Sub 18, 100 metros con vallas), Valentino Dodaro (Sub 14; 2.000 metros llanos), Eleazar Aliendre (Sub 16, salto en largo), Braian Dierickx (T20 Sub 14; 100 m.), Wenceslao Larramendi (PC 37 +16, lanzamiento de clava), Nadia Capurro (PC 32 +16; lanzamiento de clava) y Victoria Castro (PC 37 +16, salto en largo) tuvieron un muy buen desempeño.

En Padel: hoy se define el pase la semifinal, donde Bruno Cabral y Santino Propato (Sub 14) son los que más chances tienen. Las demás parejas son: Emma Di Tullio y Fiorella Propato (Sub 16), Catalina Cabral y Aylén Giacoia (Sub 18), Valentí Biazutti y Francisco Brahín (Sub 18); y Julio Etcheverry y Raúl Rosales (Adultos Mayores).

En Beach Vóley: Anastasia Gutiérrez y Kiara Lamas (Sub 16) y Michela Emma y Malena Pérez (Universitarios) clasificaron a semifinal, mientras que Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18) si obtienen la victoria acceden también a semifinal y en Sub 14 femenino se presentarán Catalina Vázquez y Priscila Martínez (Sub 14).

En Natación: hoy y mañana será el turno de Luca Branchesi (Sub 14; 100 m. libres), Julieta Altuna (Sub 18; 100 m. pecho), Agustín Sandoval (Universitario; 100 m. pecho) y Francisco Sandoval (Universitario; 100 m. libres).

En Tenis de Mesa: Bautista Sacchetti (Sub 14), Valentino De Benedetto (Sub 16), Oriana De Benedetto (Sub 18) e Ignacia Goñi (Universitario, culminan hoy la fase de grupo.

En Bonaerenses en Carrera: Blas Flores (PCD), Carla Ibarra (Sub 18), Francisco Patronelli (Universitario), Rosario Potaves (Universitario) y Tomás Juliani (Sub 18): María Lidia Garrido y Ricardo “Piojo” Carpinetti (Adultos Mayores) fueron de la partida ayer, estando a la altura de las circunstancias.

En Canotaje: hoy compiten Ana Paula Torres Díaz (Sub 14; velocidad) y Guillermo Supatto (Sub 14; velocidad), en tanto que ayer lo hizo Lucía del Mar Monfort (Sub 14; slalom) y la clasificación se dará a conocer hoy.

En Patín Artístico: el sábado intervinieron Uma Polito (Cuarta “C”; 12 años) y Mía Merceré (Segunda “C”; 13 años).

Bochas y Tejo: Alfredo Cabanne y Luis Urruchúa (Bochas) lograron el pasaporte a semifinal; y Luis Laborde y Luis Fumiatti (Tejo) tienen posibilidades de llegar a dicha instancia.

En Chin Chón : Domingo Risso, viene muy bien ubicado ocupando la primera colocación, compite hoy.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram