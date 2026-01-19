BM – lunes 19 de enero

DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA COLONIA DE ADULTOS MAYORES “COLIBRÍ” Continuamos realizando actividades de aquagym, gimnasia, taller de arte y de armado de disfraces, actividades lúdicas, actividades recreativas y compartiendo lindos momentos. Creemos en una vida activa, plena, saludable, llena de momentos lindos, de alegría y de amistad compartidos para todas las personas adultas mayores de nuestra comunidad. Te esperamos, sumate a vivir momentos únicos e inolvidables en la Colonia de Adultos Mayores “Colibrí” que se desarrolla por las tardes en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 23, 25 y 27 de febrero de 14 a 15.30 horas.

El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral Paz, 1° piso.

Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

VUELTA AL COLE: CERTIFICADOS DE BUENA SALUD Y BUCODENTAL EN LOS CAPS Es importante ir organizando el Comienzo de Clases con tiempo. No dejes para último momento lo que podes ir haciendo hoy.

Para obtener Certificados Bucodental y Buena Salud podes acercarte o llamar a los Centros de Atención Primaria de la Salud que detallamos a continuación:

CERTIFICADO BUCODENTAL

– CAPS Dardo Décima (Belgrano y Sordeaux) – Celular 2244 503802

– CAPS Dr. Hector Muñiz (Av. 17 de octubre y Pasteur) – Celular 2241 546474

– CAPS Barrio Traut – Celular 2241 541074

CERTIFICADO BUENA SALUD

– CAPS Dardo Décima (Belgrano y Sordeaux) – Celular 2244 503802

– CAPS Dr. Hector Muñiz (Av. 17 de octubre y Pasteur) – Celular 2241 546474

– CAPS Barrio Traut – Celular 2241 541074

– CAPS Dr. Ramon Carrillo (Barrio Las Acacias) – Celular 2244 502132

– CAPS Barrio Solidaridad – Celular 2241 470853 (mayores de 12 años).

A PURO BAILE Y MÚSICA FUE LA PRIMERA NOCHE DE LA PEATONAL CULTURAL El público florense disfrutó anoche de la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026, un valioso y ameno encuentro organizado por la Municipalidad de Las Flores. Carros gastronómicos con largas colas, stands de artesanos locales, juegos deportivos y la buena música arriba del escenario de General Paz y San Martin, conformaron un evento que año tras año es muy esperado por toda la comunidad. Noche fresca en cuanto al clima pero cubierta en atractivos para la gente que terminó bailando al ritmo de la cumbia en el final. La apertura de la actividad artística estuvo a cargo del grupo de niños del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura, conjunto que dirigen los profesores Bárbara Pascual y David “Chicky” Noguera. El grupo de rock Cavrón fue muy aplaudido por los espectadores tras su actuación que incluyó temas musicales propios de la banda como también sonares icónicos del rock argentino. El Folclore llegó de la mano del joven conjunto florense “Mal Trago”. Ahí comenzó el baile frente al escenario que, como se explicara anteriormente, se extendió hasta el final cuando subió a las tablas la banda local “Bauti y sus teclados” al ritmo de la música tropical. Una gran primera noche de la Peatonal Cultural 2026, que el próximo domingo 25 de enero volverá a tener su continuidad.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA IMPULSA LA FORMACIÓN EN SALUD CON UN PROGRAMA DE BECAS La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, continúa fortaleciendo el acceso a la educación superior con el Programa de Becas Universitarias para Carreras de la Salud, una política pública que apunta a acompañar a jóvenes de Las Flores, en su formación profesional y a garantizar, a futuro, recursos humanos calificados para el sistema sanitario local. El programa contempla hasta 40 becas destinadas a estudiantes que cursen carreras vinculadas al área de la salud en universidades públicas, priorizando a quienes ya son beneficiarios y acrediten un desempeño académico regular. La adjudicación se realizará mediante una Comisión integrada por representantes del Ejecutivo Municipal, del ámbito educativo, del sistema de salud, del Honorable Concejo Deliberante y áreas sociales, garantizando así un proceso transparente y plural. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de enero. Las consultas podrán realizarse a través del WhatsApp 2244-464216, o por correo electrónico a becas@lasflores.gob.ar, a fin de facilitar el acceso a la información y el acompañamiento a los aspirantes.

NEWCOM: LOS FÉNIX CAMPEONES DEL SÚPER 8 DE BEACH MIXTO El elenco de “Los Fénix”, perteneciente a la Secretaría de Deportes, se adjudicó el certamen Súper 8 de Newcom, exclusivo para la categoría +40 Mixta, que se desarrolló en el sábado en la cancha del Parque Plaza Montero. En la final, luego de un intenso y disputado encuentro donde ambos equipos rindieron al máximo, los dirigidos por el profesor Aldo Tobio se impusieron 2 a 1 sobre Dragon de Castelli. Debemos consignar que el evento, en el cual los demás equipos de Pila, CABA, General Rodríguez y Los Fénix de Las Flores también dejaron una muy buena imagen, contó con el acompañamiento del coordinador de la Secretaría de Deportes, Pedro Cantet.

INTENSA ACTIVIDAD DE LA COLONIA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD La Secretaría de Deportes informa que desde el 5 de enero funciona con total éxito la Colonia Municipal de Discapacidad en el Centro Recreativo “Pte. Néstor Kirchner”. Como todos los años, se desarrollan actividades recreativas dentro y fuera del agua, a cargo del personal del área de Discapacidad y de la Secretaría de Deportes. Durante la semana se comparten gratos momentos de amistad y compañerismo; también se festejan los cumpleaños y como extra, los viernes se dicta un taller de cocina.

About The Author