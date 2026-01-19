Comienza la inscripción para Corsolandia 2026

Desde el próximo lunes 26 de enero se abrirá la inscripción para el carnaval infantil 2026 que se llevará a cabo los días 21, 22, 27 y 28 de febrero. Las categorías participantes serán: Automotor, Disfraz Individual, Disfraz Dupla, Bebé, Carroza, Gauchesco, Grupo Menor y Grupo Mayor. La misma se podrá realizar en la Dirección de Cultura municipal (Gral. Paz 570) de lunes a viernes de 8 a 14hs. y de 19 a 21hs. Todos los participantes deberán registrarse hasta la fecha mencionada para poder ser calificados por el jurado. «Tenemos un simple objetivo. Ver reflejada en las caras de todos los niños y familias una gran sonrisa y que se disfrute de una gran fiesta con brillo, color y alegría los cinco días del evento», manifestó Mabel García, presidenta de la Comisión Organizadora.

