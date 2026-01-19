19 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Senior: se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

(Foto: CUF) Se disputó este domingo en el predio del club El Hollín la jornada correspondiente a los partidos de vuelta de la segunda etapa del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Copa de Bronce: La Terraza 1 (Franco)-Porteño (Acuilán). En definición por penales se impuso La Terraza 5-4. El Bosque 1 (Pereyra)-Los Amigos 1 (Coronel). En definición por penales ganó El Bosque 4-3. Copa de Plata: Juventud Unida 0-Construcciones Landa 6 (4 P. Amendolare, Lisazo y Guillén) y El Hollín 1 (Bertholet)-Atlético 0. Copa de Oro: Rosas 1 (Franco)-Avellaneda 1 (Sánchez) y CUF 2 (Manzo y Toledo)-Bandera Blanca 5 (3 Gioiosa, Odera y Ocampo).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

«Dibu» Saavedra: «Es uno de los tantos que hay en el partido»

15 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triatlón: muy buena participación de florenses en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza la inscripción para Corsolandia 2026

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«Dibu» Saavedra: «Es uno de los tantos que hay en el partido»

15 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triatlón: muy buena participación de florenses en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior: se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza la inscripción para Corsolandia 2026

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.