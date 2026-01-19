Torneo Senior: se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs

(Foto: CUF) Se disputó este domingo en el predio del club El Hollín la jornada correspondiente a los partidos de vuelta de la segunda etapa del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Copa de Bronce: La Terraza 1 (Franco)-Porteño (Acuilán). En definición por penales se impuso La Terraza 5-4. El Bosque 1 (Pereyra)-Los Amigos 1 (Coronel). En definición por penales ganó El Bosque 4-3. Copa de Plata: Juventud Unida 0-Construcciones Landa 6 (4 P. Amendolare, Lisazo y Guillén) y El Hollín 1 (Bertholet)-Atlético 0. Copa de Oro: Rosas 1 (Franco)-Avellaneda 1 (Sánchez) y CUF 2 (Manzo y Toledo)-Bandera Blanca 5 (3 Gioiosa, Odera y Ocampo).

