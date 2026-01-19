Triatlón: muy buena participación de florenses en Entre Ríos

Fue para destacar la presentación de la Escuela de Triatlón Infantil Juvenil de Las Flores en el evento Internacional que se llevó el pasado viernes a cabo en La Paz, Entre Ríos. Los alumnos a cargo de la profesora María José Gallardo estuvieron a la altura de las circunstancias en una de las competencias más importante del país, logrando los siguientes resultados: Solange Theaux (categoría 9 años “C”) obtuvo el segundo puesto con un tiempo de 14m 29seg; mientras que Pedro Barrientos (10 años “D”) en su debut registró 16m13seg, sobre una distancia de 100 metros de natación, 2,5 Km. de ciclismo y 750 metros de pedestrismo. Por otro lado, Simón Dulau (11 años “A”) clasificó sexto (24m57seg) y Josefina Decunto (11 años “A”) en su primera experiencia se quedó con la segunda ubicación (25m43seg). En este caso, los florenses recorrieron 200 metros de natación; 5 Km. de ciclismo y 1,5 Km. de pedestrismo. Más allá de los puestos, la experiencia significó un gran crecimiento deportivo y personal, destacándose el esfuerzo de los chicos, como así también el acompañamiento de las familias y el valor del deporte como formador de hábitos, compañerismo y confianza.

About The Author