«Dibu» Saavedra: «Es uno de los tantos que hay en el partido»

La 91.5 consultó al creador de Naturaleza de Cerca quien el fin de semana publicó una imagen de un ejemplar de gato montés captado por una «cámara trampa». Saavedra contó que «el hallazgo se dio en un pastizal del partido de Las Flores. Es uno de los tantos ejemplares que andan por la zona rural pero igualmente es muy difícil verlos a simple vista». El joven investigador explicó que «generalmente ellos te ven primero y al instante se ocultan porque evitan el contacto con humanos salvo que se vean amenazados». En otro orden, «Dibu» se refirió a la aparición de la salamenquesa común (lagartija o gecko). «Sí, es una especie de lagartija pequeña que aparecen en épocas de calor. Se ocultan en jardines o rocas y están más activos por la noche porque buscan su alimento como insectos o moscas. Es importante dejarlas tranquilas y no dañarlas», explicó.

