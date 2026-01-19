19 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

«Dibu» Saavedra: «Es uno de los tantos que hay en el partido»

1 minuto de lectura
49 segundos atrás Fm Alpha

La 91.5 consultó al creador de Naturaleza de Cerca quien el fin de semana publicó una imagen de un ejemplar de gato montés captado por una «cámara trampa». Saavedra contó que «el hallazgo se dio en un pastizal del partido de Las Flores. Es uno de los tantos ejemplares que andan por la zona rural pero igualmente es muy difícil verlos a simple vista». El joven investigador explicó que «generalmente ellos te ven primero y al instante se ocultan porque evitan el contacto con humanos salvo que se vean amenazados». En otro orden, «Dibu» se refirió a la aparición de la salamenquesa común (lagartija o gecko). «Sí, es una especie de lagartija pequeña que aparecen en épocas de calor. Se ocultan en jardines o rocas y están más activos por la noche porque buscan su alimento como insectos o moscas. Es importante dejarlas tranquilas y no dañarlas», explicó.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Triatlón: muy buena participación de florenses en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior: se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza la inscripción para Corsolandia 2026

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«Dibu» Saavedra: «Es uno de los tantos que hay en el partido»

49 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Triatlón: muy buena participación de florenses en Entre Ríos

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior: se jugaron los partidos de vuelta de los playoffs

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Comienza la inscripción para Corsolandia 2026

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.