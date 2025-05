BM – lunes 19 de mayo

OVACIÓN Y APLAUSOS DE PIE PARA CLARIBEL MEDINA Y PABLO ALARCÓN Muy buen marco de público en la noche del pasado viernes en el Teatro Español de Las Flores para presenciar la obra “Es Complicado”.

La comedia, protagonizada por los reconocidos actores Claribel Medina y Pablo Alarcón, despertó múltiples sensaciones en los florenses que decidieron acompañar una jornada teatral que terminó envuelta en los sostenidos aplausos de la concurrencia. Un hecho que también marcó la vuelta de importantes obras teatrales a la sala de la avenida Carmen, tras un gran trabajo previo hecho por la Dirección del Teatro Español que exhibió una sala que lució impecable. En la trama, los protagonistas coincidieron en un espacio familiar después de una separación conyugal y esto llevó a que la obra girara en situaciones donde los pases de factura y entredichos estuvieran presentes en varios momentos. Los recuerdos de los buenos tiempos vividos en pareja terminaron predominado en el final de “Es Complicado” con un acercamiento que Pablo Alarcón y Claribel Medina supieron bien representar. Los aplausos de pie del público y la ovación, fue el reflejo de la aceptación de la gente que, en la histórica sala del Teatro Español de nuestra ciudad, volvió a tener la posibilidad de ver en acción a reconocidos actores que fueron grandes estrellas del cine y la televisión argentina y que aún siguen manteniendo su vigencia. El intendente Alberto Gelené estuvo presente junto al director de Cultura, Juan Bautista Saladino, saludó a los artistas y reconoció la excelente labor profesional exhibida.

SEMANA DEL PARTO RESPETADO-«Del 19 al 25 de mayo. Con información y acompañamiento es posible decidir». La Semana del Parto Respetado, una oportunidad para reflexionar sobre los derechos de las personas gestantes y promover prácticas de atención que prioricen la autonomía, el bienestar y la dignidad. En Argentina, la Ley de Parto Humanizado (N° 25.929) garantiza desde el año 2004 el derecho de las mujeres y personas gestantes a recibir una atención digna, basada en decisiones informadas, acompañamiento adecuado y respeto por los tiempos biológicos y emocionales durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto. Es importante poder brindar conocimientos y herramientas para que se respeten sus deseos, decisiones y necesidades. La consigna es clara: el parto respetado no es un privilegio, es un derecho.

¿Qué implica un parto respetado? Recibir información clara y oportuna. Elegir quién acompaña durante el parto. Evitar intervenciones innecesarias. Ser tratada con respeto y empatía. Garantizar contacto piel a piel con el recién nacido. Promover el vínculo y la lactancia desde el inicio.

Recorda que desde la Secretaría de Salud contamos con el programa «Mil días, toda la vida» para personas gestantes no mutualizadas. Podes acercarte a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y pedir información con los Agentes de Seguimiento del Programa.

GRAN TORNEO DE AJEDREZ EN HOMENAJE A “LEONARDO DANIEL GARCÍA” El intendente Alberto Gelené y demás funcionarios municipales presenciaron la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, denominada “Leonardo Daniel García” -en memoria del recordado ajedrecista de nuestra ciudad-, que se llevó a cabo en el domingo 18 de mayo en el Club Juventud Deportiva con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez. Un total de 172 aficionados al juego ciencia de 17 ciudades le dieron un marco importante a la emotiva jornada, donde se empleó el Sistema Suizo a 7 rondas de 12 minutos, más 3 segundos por movida, observándose un interesante nivel con destacada actuación de los florenses Benjamín Buiraz (Sub 8) y Ciro Branchesi Gómez (Sub 12) al obtener la tercera ubicación. Debemos consignar que los vencedores fueron: Lorenzo Kreder (Pigüé, Sub 8), Gino Caverlotti (Bolívar, Sub 10), Tomás Casquero (Pergamino, Sub 12), Benjamín Pavón (Junín, Sub 15), Rodrigo Benítez (Coronel Suárez, Sub 18) y Matías Rodríguez Lezcano (Bolívar, Libres). Por otro lado, los alumnos del profesor Mario Orlando alcanzaron la segunda ubicación en el torneo por Escuela, y en sus categorías clasificaron así: Sub 8: 12°) Einar Sanguinetti.

Sub-10: 15°) Elson Calzada y 24°) Lorenzo Rodríguez.

Sub-12: 12°) Santino Dierickx, 14°) Tomás Bidegain, 18°) Simón Dulau y 20°) Lucas Lerra.

Sub-15: 6°) Gael Benavídez, 8°) Tomás Espíndola, 13°) Juan Barreto, 32°) Simón Bertamino, 35°) Tomás Fosco, 37°) Thiago Ipucha, 38°) Mateo Gentilini y 39°) Tomás Aguirre.

Sub-18: 6°) Román Eluchanz, 7°) Gonzalo Montes de Oca, 12°) Lara Vitale y 18°) Francesca Robilotte.

Libres: 11°) Lucas Arrua, 18°) Enrique Bugatti (Mejor mayor de 70 años), 24°) Gianmarco Vitale, 26°) Leonardo García de las Heras, 37°) Tobías Ferrari, 38°) Fermín Farías, 39°) Ana Laura Orlando, 44°) Néstor Orlando y 45°) Máximo Bidegain.

COMENZÓ EL TALLER DE ABUELAS Y ABUELOS CUENTACUENTOS Tal como estaba programado, se dio inicio al Taller de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos en la Biblioteca 25 de Mayo, una propuesta impulsada desde la Dirección de Adultos Mayores. La actividad es articulada por la trabajadora social María José Saborido y la abuela cuentacuentos Ana María Calandrelli, quienes guiarán este espacio. En este primer encuentro acompañaron la directora Ariana Pertusi, el coordinador Mariano Montes de Oca y Angeles Cejas, presidenta de la Comisión de la Biblioteca, brindando su apoyo a esta significativa iniciativa. El taller tiene como objetivo generar espacios de lectura y fomentar la interacción intergeneracional con niños y niñas de instituciones educativas de nuestra ciudad, centros de promoción comunitaria, espacios barriales y todo ámbito donde los cuentos sirvan como puente para fortalecer los vínculos entre generaciones y revalorizar el rol activo de los adultos mayores en la comunidad.

About The Author