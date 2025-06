BM – lunes 23 de junio

IMPORTANTE ENTREGA DE MOBILIARIO A DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD A partir de una gestión conjunta ante la Dirección Provincial de Equipamiento Escolar, llevada a adelante por el Municipio y el Consejo Escolar, se obtuvo una importante cantidad de mobiliario que es distribuido en diversas instituciones educativas de nuestra ciudad. De esta manera, se contribuye a continuar mejorando las condiciones de las escuelas, en particular los espacios áulicos, que serán equipados con nuevas mesas bipersonales y sillas. El mobiliario representa una significativa inversión económica y atiende a las demandas y necesidades propias de las escuelas del distrito. El mismo ha sido suministrado por la Dirección de Equipamiento Escolar, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Estuvo presente en la recepción del mobiliario Gustavo D´Audia, director provincial de Equipamiento Escolar; la inspectora jefa distrital Marcela Ferrari; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la presidenta del Consejo Escolar Maricel Renero y demás consejeros escolares, Federico Dirazar, Estaban Loviso, Cecilia Sabathie y Alba Molina. La distribución se realizó con personal municipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

AJEDREZ: BUIRAZ Y ESPÍNDOLA SE IMPUSIERON EN SAN MIGUEL DEL MONTE Benjamín Buiraz y Tomás Espindola, en representación de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicaron la segunda fecha del Torneo Cuenca del Salado, exclusiva para las categorías Sub 8 y Sub 14, respectivamente, que se desarrolló el sábado 21 de junio en el Salón Renacer de San Miguel del Monte. Intervinieron 49 ajedrecistas, quienes representaron a Gral. Belgrano, Ranchos, Brandsen, Monte y Las Flores, donde los demás florenses alcanzaron los siguientes puestos: en sub 10, Elson Clazada se ubicó quinto, mientras que en Sub 12, Lucas Lerra también clasificó quinto. Por otro lado, en Sub 14: 4°) Iván Aranda, 7°) Simón Arce, 8°) Tomás Aguirre y 11°) Morena Depetrini; y en libres, el quinto lugar le correspondió a Mario Orlando. La próxima etapa tendrá lugar el 16 de agosto en Ranchos.

PANCHO SANTARÉN EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR El ciclo «Folclore para Escuchar», una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección de Cultura, el próximo viernes 27 de junio en el Salón Rojo Municipal desde las 21 horas, presentará al cantante y músico folclórico Pancho Santarén. El artista de raíz nativa, nacido en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, ha dedicado gran parte de su carrera al desarrollo y puesta en valor de la actividad folclórica argentina. Su repertorio musical tradicional incluye música popular como Huellas y Milongas, pasando por Cuecas Cuyanas, Tonadas, Zambas y Chacareras. Pancho Santarén ha tocado muchas veces en peñas, espectáculos callejeros y encuentros de cantores de todo el país; también durante el festival de Cosquín en Córdoba. Además, presidió la Fiesta Provincial de El Trigo en Tres Arroyos, donde compartió escenario con el Chaqueño Palavecino. El público aguarda con expectativa su llegada a Las Flores a la espera de su presentación. Es válido de destacar que la entrada al Salón Rojo para ver y vivir la actuación de Pancho Sartarén, es libre y gratuita para toda la comunidad.

FÚTBOL: FERROCARRIL ROCA CAMPEÓN DEL TORNEO APERTURA “ÁNGEL POLITO” La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al Club Ferrocarril Roca por adjudicarse el Torneo Apertura de Primera División “Ángel Polito”, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. Ayer, en su estadio de Avellaneda y Vidal y en el marco de la final de vuelta, los dirigidos por Luciano Bertamino, que en la ida habían ganado 1 a 0, superaron 2 a 1 a Asociación Juvenil Barrio Traut con goles de Facundo Eluaiza y Facundo Maciel, mientras que Eugenio Montorfano había igualado transitoriamente para los “amarillos”. Por otro lado, también se destaca la participación de Barrio Traut por llegar a una nueva final, como lo viene haciendo en los últimos años bajo la conducción de Dardo Rivarola.

About The Author