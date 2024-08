BM – lunes 26 de agosto

POR UN LUGAR EN LA FINAL PROVINCIAL El próximo viernes 30 de Agosto la delegación florense de Cultura viajará a la ciudad de Azul para representar a Las Flores en la etapa regional de los juegos Bonaerenses 2024. Nuestra ciudad, participará en distintas disciplinas artísticas y musicales buscando un lugar en la final que en el mes de Octubre se disputará en la ciudad de Mar Del Plata. La delegación florense partirá rumbo a Azul a las 6 de la mañana desde la Dirección Municipal de Cultura (Avenida General Paz 570).

INICIÓ EN NUESTRA CIUDAD UNA NUEVA PROPUESTA FORMATIVA VINCULADA A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO A partir de la articulación del Gobierno Municipal y el Clúster Tecnológico de Tandil, se dio inicio a una nueva propuesta formativa gratuita denominada “Más allá del Código”, la cual se orienta a jóvenes de 16 a 19 años interesados en adquirir conocimientos en programación y programación Web, Javascript, Python, introducción a UX – UI, Metodologías ágiles, Testing, e Inteligencia Artificial. La propuesta se lleva adelante con el fin de continuar promoviendo la formación en nuestra ciudad, vinculada a las nuevas tecnologías. En el encuentro inicial se dieron a conocer los ejes temáticos de la propuesta y la metodología de las clases. Los estudiantes pueden cursar de manera virtual y presencial en la Secretaría de Educación, desde donde se provee de dispositivos tecnológicos para ser utilizados como recursos para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El intendente Alberto Gelené destacó la importancia de continuar desarrollando formación vinculada a Economía del Conocimiento, lo que promueve la generación de nuevos talentos en nuestra ciudad. En el lanzamiento de la propuesta también estuvieron presentes el secretario de Educación Rogelio Díaz; el secretario de Economía y Modernización, Duilio Puente; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martin Boggini; el subsecretario de Modernización, Federico Fernández; la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez; referentes del Clúster Tecnológico y docentes coordinadores.

AJEDREZ: TIANO PUENTE GANÓ LA SEXTA FECHA DEL DEL GRAN PRIX SUB 15 La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Tiano Puente por adjudicarse la sexta fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, exclusiva para la categoría Sub 15, que se llevó a cabo ayer en la Sociedad Rural de Saladillo. Por otro lado, cabe destacar que la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando obtuvo el segundo puesto por equipo, producto de los siguientes resultados obtenidos: en Sub 8 (20 jugadores): 5°) Elson Calzada y 8° Benjamín Buiraz. Sub 10 (38 inscriptos): 5°) Ciro Branchesi Gómez, 16°) Santino Dierickx y 25°) Ciro De Los Heros. Sub 12 (36 participantes): 15°) Renzo Eluchanz y 19°) Ramiro Toledo. Sub 15 (42 ajedrecistas): 7°) Juan Ignacio Barreto, 8°) Tomás Espíndola, 17°) Lara Vitale, 26°) Baltazar Padín Fernández, 29°) Demian Cánepa, 36°) Thiago Ipucha y 42°) Brisa Pulitti Dorney. Sub 18 (16 anotados): 7°) Román Eluchanz y 11°) Maitena Pardo (mejor dama). La próxima etapa se disputará el domingo 15 de septiembre en La Madrid.

SE DISPUTÓ EL PRIMER DEPORTE DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES 2024 El sábado por la mañana en el complejo La Terraza los equipos participaron del primer encuentro deportivo en el marco de la Etapa Deportiva 1 de las Olimpiadas Juveniles Florenses 2024. Los cinco equipos conformados por ocho Escuelas Secundarias de nuestra ciudad dieron su máximo esfuerzo para ganar; las hinchadas y las mascotas acompañaron con toda la energía. La tabla de puntajes quedó conformada de la siguiente manera:

1° San Miguel

2° Técnica / Sec. N°3 / Sec. N°4

3° Media / Agraria

4° Normal

5° Dante

Estos puntajes se sumarán con las disciplinas a disputarse esta semana en el Centro Recreativo Municipal, que serán Tenis de Mesa y Truco, quedando así conformada la Etapa Deportiva 1 y arrojando el puntaje final de la etapa.

DEBUT CON TRIUNFO DE LAS FLORES VÓLEY EN EL TORNEO DE LA ASOCIACIÓN BELGRANENSE La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la presentación del elenco de Las Flores Vóley en la primera fecha del Torneo de Segunda División que organiza la Asociación Belgranense, disputada ayer en la localidad de Ranchos. Las dirigidas por Luciano Poffer dejaron una muy buena imagen, derrotando 3 a 0 a Independiente de Dolores y a Deportivo de Chascomús. El plantel estuvo conformado por Kiara Lamas, Rocía Civale, Luciana Juárez, Juana Rosso, Camila Vicondoa, Sol Gallardo y Emma Di Tullio. El próximo encuentro será el domingo 8 de septiembre en General Belgrano. HOCKEY: VICTORIA FALASCO CAMPEONA ARGENTINA CON LA SELECCIÓN DE BUENOS AIRES La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Victoria Falasco por obtener con la Selección de Buenos Aires el Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Mayores 2024, que se disputó desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de agosto, en los estadios de Godoy Cruz y Malvinas Argentinas de Mendoza. En la final, el elenco bonaerense realizó un juego perfecto y derrotó con contundencia 5 a 0 a Mendoza, con un gol de la florense que se desempeña en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El recorrido del combinado que dirige Jorge Crovetto para alcanzar este importante título de manera invicta, fue el siguiente: en la fase de grupo superaron 2 a 0 a Córdoba, 2 a 1 a Santa Fé y 1 a 0 a Salta, mientras que en la instancia semifinal le ganaron 2 a 1 a San Juan. De esta manera, Buenos Aires en los últimos 10 años se consagró campeón en nueve oportunidades (2014 al 2018 y 2021 al 2024).

