BM – lunes 26 de enero

EL PÚBLICO BAILÓ FELIZ EN LA SEGUNDA NOCHE DE LA PEATONAL CULTURAL A puro ritmo de la cumbia y la música cuartetera del grupo florense El Enlace, finalizó anoche una nueva jornada de la Peatonal Cultural 2026 que, año tras año, organiza con particular éxito la Municipalidad de Las Flores. Las muy buenas condiciones climáticas acompañaron un evento que tuvo su inicio en el escenario con la presencia del Trío Las Verbenas Tango conformado por Julio Irurzún, Roberto Gopar y Carlos Maldonado. La danza folclórica llegó también al escenario emplazado en Av. San Martin y Av. General Paz con Martin Asenía y Florencia Santángelo.

La música de raíz nativa continuó con el excelente baile de malambo de Juan Segundo Sondón y el canto de Coqui Sondón, acompañados por el músico Ezequiel Ailán. Recibió muchos aplausos la actuación de Mariana Minoli, artista florense que cantó canciones latinas de ritmo melódico acompañada por el teclado de Alejandro Andrade y la percusión de Gustavo Andrade. El folclore volvió a sonar muy bien en la Peatonal Cultural 2026, con la actuación del conjunto La Ranchería integrado por Ignacio Felice, Carlos Montes y el joven azuleño Nacho Luna. La gente se sumó y bailó al ritmo folclórico mientras que, en el final, la calle se transformó en una pista de baile. El conjunto florense de música tropical El Enlace fue el encargado de cerrar una magnifica noche que también estuvo matizada por la presencia de stands, carros gastronómicos y los juegos deportivos. Todos espacios donde el público disfrutó con creces de lo allí vivido.

HOCKEY: VICTORIA FALASCO NUEVAMENTE CON LAS LEONAS La Secretaría de Deportes destaca la convocatoria de Victoria Falasco a la Selección Argentina de Hockey para disputar la segunda ventana de FIH Pro League 2025/26. El cuerpo técnico de Las Leonas, encabezado por Fernando Ferrara viajará a Hobart, Australia, para afrontará el primer certamen oficial del año, desde el 10 al 15 de febrero, de acuerdo al siguiente cronograma: el martes 10 y viernes 13 se medirán con Irlanda; mientras que el miércoles 11 y el sábado 14 enfrentarán a las dueñas de casa.

PRETEMPORADA DE LOS CARPINCHOS RUGBY CLUB La Secretaría de Deportes informa que el lunes 2 de febrero Los Carpinchos Rugby Club comenzará con los trabajos de pretemporada en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”. Es exclusiva para jugadoras de las categorías juveniles y primera, pudiendo los interesados acercarse a las instalaciones ubicadas en Av. Rivadavia entre Independencia e Islas Malvinas, los lunes, miércoles y viernes a las 19:45 horas. Por informes, comunicarse con Martín Ferrari al (2244) 407400.

