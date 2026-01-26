Torneo Senior: Bandera Blanca campeón de la Copa de Oro

Ante una importante cantidad de público se disputaron este domingo en el predio del club El Hollín los encuentros correspondientes a las finales de vuelta del certamen para mayores de 38 años. En un encuentro emotivo y parejo, Bandera Blanca derrotó por penales a Avellaneda luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y se quedó con la Copa de Oro. Luciano Poffer anotó para el rojo mientras que Ignacio Ocampo fue el autor de la conquista para el rojinegro. En definición por penales se impuso Bandera Blanca por 4-3. Por la Copa de Plata, El Hollín y Construcciones Landa empataron 0-0. En los tiros desde los doce pasos, el «carbonero» se impuso 3-2. Finalmente, por la Copa de Bronce, La Terraza derrotó por penales 4-1 a El Bosque luego de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario. También hubo partidos por el tercer puesto. La organización confirmó que el domingo 8 de marzo comenzará el Apertura 2026.

