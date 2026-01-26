Hernán Moreno: «Teníamos un problema con la gente que dejaba las botellas de vidrio en los canastos PET»

Desde el área de Ambiente Las Flores contaron este lunes a FM Alpha la decisión de diseñar nuevos canastos para depositar únicamente botellas de vidrio. «La verdad que teníamos un problema con la gente que dejaba esas botellas en los canastos PET. Así que con los integrantes del área se acordó la posibilidad de incorporar un segundo canasto para ese tipo de residuo», explicó Moreno. «Desde siempre la gente se había acostumbrado a dejar esas botellas ahí tiradas y los chicos del Taller ALMA ya estaban cansados de esta problemática con la que se encontraban todos los días en los puntos limpios», contó más adelante. «Hay vecinos que tiran cualquier cosa en esos lugares», finalizó.

