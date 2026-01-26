Buenos desempeños de runners florenses en Lobos y Villa Gesell

El fin de semana tuvo mucha actividad para los corredores locales y con muy buenos resultados. En la tradicional carrera «Uniendo Pueblos» la emblemática carrera del verano (30K, 10K y postas) que organizan el club Rivadavia y la Asociación de Atletismo Lobense, ADAL y con casi 400 inscriptos, David Maciel ocupó el tercer puesto en su categoría (40-44) mientras que Santiago «Toyta» Crowley fue segundo en la suya (30-39). También hubo destacadas actuaciones de Matías Maldonado y Diego Andino. En otro orden, Javier Dierickx volvió a participar de «Gesell Corre de Noche», con un recorrido de 10K del que participaron cerca de 900 atletas. Felicitaciones a todos.

About The Author