26 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Buenos desempeños de runners florenses en Lobos y Villa Gesell

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

El fin de semana tuvo mucha actividad para los corredores locales y con muy buenos resultados. En la tradicional carrera «Uniendo Pueblos» la emblemática carrera del verano (30K, 10K y postas) que organizan el club Rivadavia y la Asociación de Atletismo Lobense, ADAL y con casi 400 inscriptos, David Maciel ocupó el tercer puesto en su categoría (40-44) mientras que Santiago «Toyta» Crowley fue segundo en la suya (30-39). También hubo destacadas actuaciones de Matías Maldonado y Diego Andino. En otro orden, Javier Dierickx volvió a participar de «Gesell Corre de Noche», con un recorrido de 10K del que participaron cerca de 900 atletas. Felicitaciones a todos.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Natalia y Soledad Pastorutti a 30 años – La inyección al folklore

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Este fin de semana El Trigo festeja un siglo de vida

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hernán Moreno: «Teníamos un problema con la gente que dejaba las botellas de vidrio en los canastos PET»

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Natalia y Soledad Pastorutti a 30 años – La inyección al folklore

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Este fin de semana El Trigo festeja un siglo de vida

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Buenos desempeños de runners florenses en Lobos y Villa Gesell

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hernán Moreno: «Teníamos un problema con la gente que dejaba las botellas de vidrio en los canastos PET»

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.