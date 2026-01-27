26 de enero de 2026

Este fin de semana El Trigo festeja un siglo de vida

El 31 de enero y 1° de febrero, El Trigo se viste de fiesta porque cumple 100 años.

Con entrada libre y gratuita, participarán: jóvenes musiqueros y Bocha Lobosco, Luis Alvarez, Naty y la Super Banda, Agustín Pardo, DJ Julián, Conexión, Leónidas y Pichin Lujan, Pia la Chamamecera, Peñeros de Las Flores, Maia Sancho, Mariana y sus Músicos, Uriel Giacomo, Martin Vairó y Trio Tres, Grupo Dilema.

Participá comprando el bono del millón para impulsar el gran evento por los 100 años de el paraje El Trigo, un festival donde no podés faltar…

Organiza; Asociación de instituciones de El Trigo.

