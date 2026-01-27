Natalia y Soledad Pastorutti a 30 años – La inyección al folklore

Natalia y Soledad Pastorutti a 30 años – La inyección al folklore2 minutos de lectura
Es increíble pensar todo lo ocurrido a partir de aquel 26 de enero de 1996. Con tan solo 13 años y con la complicidad de siempre, como lo hacíamos en la casa de la esquina, acompañé a mi hermana a cantar, como lo veníamos haciendo, porque así me enseñaron y porque así disfrutaba mi niñez. Pero no era un lugar más: era el escenario mayor de Cosquín.
Si bien teníamos miedo de que nuevamente se negara la participación porque éramos menores, a la vez estaban la ilusión y la inconsciencia. Estaba también la mirada de mi mamá, con su amor, presente siempre para alistarnos minuciosa en cada detalle; y el aliento de mi papá, las ganas y la pasión que nos transmitió por esta música que me gustaba, pero que aún no comprendía en su totalidad.
Esa noche cambió nuestras vidas.
Mi más lindo recuerdo es levantarnos al otro día en aquel garage donde dormíamos en cuchetas y correr a una cabina telefónica para llamar a mi abuela Valeria y contarle, como si ella no supiera, pero compartirlo con las personas que uno ama era lo más importante.
Ahí comenzó este camino largo, que desconocíamos pero empezamos a aprender. A veces era de tierra y algunas piedras; otras veces de barro; y otras se transformaba en autopista lisa y fugaz. Pero ese camino siempre termina en nuestro Arequito, que es donde me refugio, donde bajo a tierra y donde hoy vivo con mis hijos.
Emocionada al pensar en todo lo vivido, me queda agradecer infinitamente a Dios por todo; a mi hermana, Sole, por tu generosidad, tu carisma inigualable y por tus ganas de crecer y trabajar siempre; a la gente y a la prensa, por el respeto, por apoyar y estar siempre. Tantas personas lindas, cariñosas, amables, sinceras y de corazón conocimos… Me quedo con eso, con cada pueblo y ciudad de nuestro país y del mundo que pude descubrir.
Hoy este camino sigue como solista, disfrutando la música, el folclore y los festivales. Celebro estos 30 años con la música… adentro!
Cosquin 1996 – 2026
Así escribia en su portal Nati Pastorutti