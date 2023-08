BM – lunes 28 de agosto

MUCHO PÚBLICO EN LA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA “MIRADAS POÉTICAS” El foyer (antesala) del Teatro Español de nuestra ciudad fue la locación donde el pasado viernes comenzó a exhibirse la muestra fotográfica “Miradas Poéticas”. María Eugenia Rodríguez, Rocío Joanteguy y Belén Irigoyen, formadas como alumnas del Taller de Fotografía Municipal, son las autoras de este proyecto hecho realidad que conjuga las secuencias gráficas tomadas con poemas de autores locales que acompañan cada una de las imágenes captadas por la lente.

Son en total 23 las fotos que lucen colgadas y exhibidas sobre las blancas paredes del foyer del histórico edificio, lugar en el que la muestra permanecerá por más de treinta días para que toda la comunidad pueda disfrutarla.

Fue muy interesante el número de público que se acercó a presenciar la jornada inaugural, donde las fotógrafas explicaron los motivos y la manera en que decidieron llevar adelante este interesante trabajo identitario también de valores comunitarios. Esta conexión de imágenes y poemas despierta en el espectador una sensación y experiencia que sin lugar a dudas dejan cosas importantes. La muestra, que cuenta con la colaboración y apoyo de la Secretaría de Cultura, continuará abierta a toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita.

DÍA DEL ÁRBOL: JORNADA DE FORESTACIÓN EN EL JARDÍN BOTÁNICO Con motivo de celebrar en nuestro país el Día del Árbol, la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público invita a la comunidad a participar este martes 29 de agosto a las 10:30 horas a la forestación que se realizará en el Jardín Botánico (Av. Pte. Perón y Pueyrredón). Festejamos este día para recordar y destacar la enorme importancia que los árboles tienen en nuestra vida y en la conservación del Ambiente, creando conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales provenientes de esta fuente natural. Los árboles son vida y como florenses, debemos considerar la responsabilidad en el cuidado de nuestro patrimonio natural, sobre todo hoy en día con los problemas de contaminación, calentamiento global y cambio climático. Protejamos la vida, protejamos los árboles. Cuidemos nuestro patrimonio forestal.

LUGARES DISPONIBLES PARA CLASES DE AQUAGYM La Dirección de Natatorios Municipales informa que hay cupos disponibles para clases de Aquagym. Los interesados deben acercarse al Natatorio “Hugo Mauro”, sito en Pasaje Luis Kees, para consultar los horarios en los que podrán inscribirse. Podrán hacerlo de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 12 horas.

NEWCOM: LOS FÉNIX CAMPEONES EN TANDIL Los equipos “A” y “B” de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, se adjudicaron de manera invicta el certamen de Newcom que se desarrolló ayer en el Club Gimnasia de Tandil. Los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, con la colaboración de Laura Lopardo y Lucía Guzmán, demostraron un muy buen nivel juego ofensivo y también defensivo, consolidándose en todas sus líneas y de esta manera se quedaron merecidamente con el campeonato. Una vez más quedó reflejado que los planteles florenses continúan creciendo y evolucionando.

AJEDREZ: NUEVA PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EN EL GRAN PRIX Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez participaron ayer en la sexta fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de 9 de Julio, donde se destacaron: Tiano Puente (Sub 15) y Tomás Espíndola (Sub 12) logrando la tercera y quinta posición, respectivamente. Hubo 237 ajedrecistas y los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así: en Sub 10 (38 jugadores): 15°) Braian Vincent y 17°) Ciro Branchesi Gómez. En Sub 12 (43 inscriptos): 12°) Francisco Ailán, 18°) León Lómez, 20°) Francisco Zurawlow, 25°) Pastor Melo y 37°) Renzo Eluchanz. En Sub 15 (55 participantes): 11°) Román Eluchanz, 14°) Bautista Pires, 22°) Bruno Castellá, 23°) Lara Vitale (mejor Dama), 28°) Juan Barreto, 37°) Baltazar Padín Fernández y 38°) Jesús de Usubiaga.

La próxima etapa será el domingo 10 de septiembre en General La Madrid.

EL ÉXITO DEL TANGO EN LAS FLORES CON “LOCA MILONGA” Como no podía ser de otra manera, en la tierra donde nacieran Agustín Bardi y Roberto Firpo, el espectáculo de tango “Loca Milonga” se destacó el fin de semana en nuestra ciudad. El sábado por la noche, en el salón del Centro de Jubilados Las Flores de la calle Alem y Pueblos Originarios, no solo se presentaron grandes artistas, sino que también la gente, que en buen número acudió al lugar, bailó mucho al compás del ritmo del dos por cuatro. La jornada contó con la presencia del intendente Alberto Gelené quien disfrutó de una hermosa noche donde cantó Gisela Magri, una artista de alto vuelo que llegó a Las Flores a través de Código Provincia, un programa del Instituto Cultural del Gobierno Bonaerense. El Taller de Tango Municipal de la Secretaría de Cultura, que llevan adelante con éxito Matías Goyenetche y Cecilia Rosas, fue el gestor de esta iniciativa que revaloriza nuestra música ciudadana de incalculable valor patrimonial e histórico. Durante gran parte de la noche, las parejas que bailaron lo hicieron bajo los acordes de la orquesta típica La Canyengue de Buenos Aires. El grupo musical, de extenso recorrido por lugares emblemáticos de las calles porteñas y con doce integrantes arriba del escenario, le dio un brillo significativo a una noche inolvidable de tango en Las Flores. La alegría, la camaradería y los momentos vividos, fueron el gran valor de esta propuesta cultural. “Loca Milonga” volverá a repetirse y los y las florenses podrán seguir disfrutando de este tipo de eventos abiertos a toda la comunidad.

3° ENCUENTRO PROMOTOR DEL INSTITUTO MIXTO DE TURISMO DE LAS FLORES La Secretaría de Desarrollo Productivo, a través del área de Turismo, invita al 3° Encuentro Promotor del Instituto Mixto de Turismo de nuestra ciudad. Se realizará este jueves 31 de agosto a las 18 horas en el Restó Las Vías (Av. Manuel Venancio Paz y Ruta Nacional N° 3). La convocatoria para ser parte de la propuesta es abierta para emprendedores y referentes del sector, gastronómicos, prestadores hoteleros y profesionales. El objetivo de estas mesas es continuar trabajando en red para desarrollar acciones y actividades orientadas al fortalecimiento de la actividad turística a través de la planificación y la creación de una agenda única de eventos y la optimización de recursos.

“PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA LUISINA GIOIOSA” COMPITIÓ EN LA PLATA La Secretaría de Deportes informa que alumnas de Patín Artístico Las Flores – Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa tuvieron un muy buen desempeño en la segunda Copa Roller Lift, que se desarrolló el pasado sábado en el Club Circunvalación de La Plata. Las posiciones alcanzadas por las florenses en sus respectivas categorías fueron: 1°) Melina Orlando, 3°) Delfina Curutchet, 2°) María Emilia Cardozo, 3°) Melisa Carrozzi, 4°) Juana Redondo, 7°) Abril Amendolare y 4°) Morena Ponce. Además, en la división Incentivo participaron Valentina Toledo, Mía Rodríguez, Julieta Etchaluz, Emma D’Alessandro, Juana Curutchet, María Pía Iglesias Elgue, Helena Rodríguez y María Paula Izquierdo.

EXITOSA COMPETENCIA DE KARTING DEL SUR BONAERENSE El circuito “Walter Peters” del Parque Plaza Montero lució en perfectas condiciones para recibir a un número más que importante de pilotos, en el marco de la séptima fecha del certamen de Karting del Sur Bonaerense que se disputó el fin de semana con la organización del Las Flores Automóvil Club y fiscalización de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo N° 3 Centro. El intendente Alberto Gelené; el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené; y el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, presenciaron este importante evento de interesante nivel que contó con el acompañamiento del público, que además disfrutó del lugar que se encuentra impecable y siempre es apreciado por los turistas. Los ganadores fueron: en 150 cc. Clase 1: Mccormack-Dezeo (final titular e invitado); en Escuela: Felipe Férzzola (final e invertida, Navarro); 150 cc. Junior: Elías Buceta (final, Azul) y Santino Sacco (invertida); en 150 cc. Súper Master: Cassasola-Gómez (titular, Chivilcoy) y Badano-Badano (invitado, Chivilcoy). En 150 cc. Master: Galeberi-Fasano (titular, Roque Pérez) y Baudagna Valerde (invitado, Roque Pérez); En 150 cc. Clase 2: Valerde-Fasano (titular, Roque Pérez) y Zunino-Bustos (invitado, 9 de Julio); y en 150 cc. Promocional: Ramiro Mendiondo (final e invertida, Rauch).

Los florenses, en tanto, clasificaron así: En 150 cc. Clase 1: Pagani (Bolívar) y Borda (3° y 2°), Spano (Saladillo) y Villanueva (10° y 6°), López y Navas (16°); y Mogni y Pellejero (7°).

En Escuela: León Guallán (3° y 5°), Santino Díaz (6° y 4°), Tiziano Muñoz (8° y 14°), Juan Bautista Saladino (11° y 6°) y Donato Osterrieth (7°).

En 150 cc. Súper Master: Lissalde (Saladillo) y Kessler (2° y 11°), Saladino y Lombardozzo (5° y 9°), y Salinas (Azul) e Iceta (10° y 7°).

En 150 cc. Master: Arabena y Roca (3° y 12°), Muñoz (Lobos) y Borda (6° y 3°), y Requena (Tapalqué) y Villanueva (13° y 2°).

En 150 cc. Clase 2: Olasagaste (Saladillo) y Kessler (4° y 6°), y Lombardozzo y Pellejero (24° y 7°).

En 150cc. Promocional: Emiliano Murga (5° y 3°), Walter Vázquez (7° y 9°), Maximiliano Robledo (9° y 11°) y Jonathan Galli (11° y 10°).

