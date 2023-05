BM – lunes 29 de mayo

“FOLCLORE PARA ESCUCHAR” Y UNA EXITOSA PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE MÚSICA POPULAR DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA El Salón Rojo del Palacio Municipal lució repleto de público con la presentación en nuestra ciudad del Grupo de Música Popular de la Agrupación Sinfónica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los festejos patrios por el 25 de Mayo. El ciclo Folclore para Escuchar, con la idea y producción de Fernando Calles y el apoyo de la Secretaría de Cultura, fue anfitrión del arribo de esta agrupación encabezada por el prestigioso músico German Fratarcangelli y que cuenta además con la participación del reconocido guitarrista “Pilin” Massei; Nicolas del Llano en guitarra, Horacio Hongay en bajo y Matias Coronel en percusión. El acordeón y los demás sonidos que confluyeron en la exitosa presentación del grupo, hicieron que los destacados músicos recibieran cerrados aplausos de parte de la concurrencia. Tango, chacareras, chamamé, zambas y vals generaron en el espectador distintas sensaciones y le dieron un marco colorido y de alegría al espectáculo, con fuerte raíz de identidad nacional. El intendente Alberto Gelené estuvo presente en el concierto de Folclore para Escuchar, ciclo que transita por su decimoséptimo año y que ya se prepara para poder realizar en junio otro espectáculo de gran nivel.

DESTACADA MUESTRA DE “PILCHAS GAUCHAS” En el marco de los festejos patrios del 25 de Mayo, referentes del Museo Histórico “Alfredo Román Almada” de la Secretaría de Cultura, organizaron una muestra de Pilchas Gauchas que recibió visitantes durante toda la jornada. Desde las 10 de la mañana hubo exposición de Platería con Pablo Ailán y Dino Rocco y de Soguería con Gilberto Ramírez y Alonso Duarte, artesanos todos de Las Flores; Talabartería con Facundo Ostheguy de San Miguel del Monte y la exhibición de Pilchas Gauchas mostró ponchos, recados, emprendados, cuchillos y demás elementos tradicionalistas de parte de la agrupación de La Plata “Rinconada Criolla”. La vestimenta y monturas que utiliza la mujer en el campo también tuvieron su espacio de exhibición y formaron parte de esta exposición que se realizó en la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura, realización que fue coordinada por Mario Cabrera y Patricio Harrison. Por la tarde, se realizó una charla sobre el uso y las costumbres de las pilchas gauchas a través del tiempo. Rubén Icardi, Carlos Risso, Luis Rojo, Horacio Blanco y Guillermo Millán de la agrupación Tradicionalista y Cultural “Rinconada Criolla” platense, fueron los encargados de la charla explicativa. El cierre del evento fue con poesía y música tradicional de la Provincia de Buenos Aires. Se destacaron con sus actuaciones: Carlos Raúl Risso y Guillermo Millán de La Plata, Alberto Hernández de Azul y Juan Carlos “Coqui” Sondón de Las Flores. El exitoso encuentro, que contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano, quienes felicitaron a la organización y a cada uno de los participantes y exponentes, también mereció la camaradería y hospitalidad brindada hacia los visitantes que disfrutaron de una magnífica jornada patria.

VACUNACIÓN TERRITORIAL 2023: ESTE MIÉRCOLES 31 EN ROSAS El Vacunatorio del Hospital, la Secretaría de Salud Pública y los promotores comunitarios de la Provincia, ponen en marcha la acción conjunta denominada “Vacunación Territorial 2023”, una estrategia de alcance comunitario para acercar las vacunas a toda la población, mejorar su respuesta inmune y prevenir infecciones y enfermedades. La propuesta consiste en visitar los parajes rurales, cooperativas textiles, empresas, dependencias públicas y establecimientos educativos, entre otros. En ese momento se podrán aplicar las vacunas del Calendario Nacional, completar esquemas, vacunarse contra la Gripe y el Covid y efectuar cualquier consulta relacionada. El operativo se llevará a cabo de acuerdo al cronograma que comienza este miércoles 31 de mayo de 9 a 11.30 horas en el Centro de Atención Primaria de la Salud de Rosas.

En esta visita estará presente también el equipo de Cuidado Animal con vacunas antirrábicas para las mascotas.

Las vacunas consagran el Derecho a la Salud de manera insustituible, por eso seguir las recomendaciones para la vacunación es muy importante para la propia salud de la persona y la de su familia y de todos los miembros de su comunidad.

LA PISTA MUNICIPAL DE CICLISMO FUE ESCENARIO DEL “GRAN PREMIO ROBERT CAPUTO” A pesar de la tarde fría, se contó con un marco interesante de pedalistas que protagonizó el “Gran Premio Robert Caputo” disputado ayer en la Pista Municipal de Ciclismo, perfectamente acondicionada con trabajos de parquización, marcado del circuito y notable mejoras en los sanitarios, entre otras tareas realizadas en el predio ubicado sobre la Avda. Cruz Marqués (frente al ex Frigorífico). La competencia, en la cual el ciclista de nuestra ciudad tuvo el reconocimiento a su trayectoria, fue organizada por la Agrupación Florense “La Industrial” con la fiscalización de la Federación Olavarría Centro y colaboración de la Secretaría de Deportes. Durante la jornada estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el asesor de Políticas Públicas, Emil Gelené; el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Favio Folini, donde los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Federico Menoyo (Las Flores; Debutantes), Juan Landa (Las Flores, Mayores de 40 años), Santiago Etchepare (Azul; Menores de 40 años), Miguel Bidondo (25 de Mayo; Master “D”), Mariana Arce (Chivilcoy; Damas), Fabián Amos (Ayacucho; Master “C”), Miguel Monteros (Lobos; Master “B”), Aldo Expósito (Bragado, Elite I y II) y Federico Cáceres (Chascomús; Master “A”). Por otro lado, los florenses que subieron al podio fueron: 2°) Daniel Caputo (Mayores de 40 años), 3°) Agustín Berasain (Menores de 40 años), 5°) Aldana Sebastián (Damas), 3°) Tomás Labollia (Debutantes), 4°) Ignacio Ocampo (Debutantes), 2°) Daniel Noguera (Master “B”), 3°) Diego Navas (Elite I y II) y 4°) Emiliano Fernández (Master “A”).

NEWCOM: INTENSA ACTIVIDAD DE LOS FÉNIX Equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, tuvieron un fin de semana a puro Newcom con presentaciones de local y también de visitante. El sábado, en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, los conjuntos de nuestra ciudad recibieron a Chivilcoy en el marco de una jornada de confraternización y amistad, disputándose encuentros maravillosos donde los resultados quedaron cómo anécdotas. Por otro lado, el conjunto de la categoría +40 años intervino el domingo en un campeonato, que se desarrolló en Ranchos. En este caso, prevaleció el alto nivel de los rivales, ya que la mayoría eran +50 y +60 años, y se notaba la diferencia al tener en cuenta el trabajo desarrollado durante varias temporadas. Igualmente, la experiencia fue más que positiva con la posibilidad de rotar jugadores para generar rodaje y continuidad.

De esta manera, los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, Laura Lopardo y Lucía Guzmán demostraron que siguen creciendo y evolucionando.

SE REALIZÓ LA JORNADA “MURAL POR LA DIVERSIDAD” Con la coordinación de la artista Andrea Etchegorry, se realizó el pasado sábado la jornada de pintura de un mural sobre una de las paredes laterales del edificio en el que actualmente funciona la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia. Dicha jornada, realizada en marco de las actividades por el Día Municipal por el Respeto a la Diversidad Sexual e Identidades de Género, fue generada en conjunto al Área de Juventudes y participaron múltiples actores de la comunidad. Estuvieron presentes acompañando la acción la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; la directora de Políticas de Género, Manuela Cieza; la coordinadora de los Centros de Promoción Comunitaria, Silvina Castro; entre otras autoridades. El diseño del mural fue realizado en el año 2022 por alumnos del colegio San Miguel en la etapa de Género y Diversidad de las 18° Olimpiadas Juveniles Florenses.

ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS Las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas constituyen uno de los problemas de salud más importantes para la población infantil de 0 a 5 años. Constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil reducible. En época invernal son responsables del 50% de las internaciones y del 70% de las consultas ambulatorias. Los menores de 2 años son los más vulnerables, ya que presentan mayor dificultad en el diagnóstico y tratamiento, así como en la valoración de la gravedad. En los menores de 1 año se produce la mayor mortalidad. Las infecciones respiratorias se relacionan con la calidad del aire ambiental, particularmente del domiciliario.

La Secretaría de Salud Pública recuerda:

ACCIONES PREVENTIVAS

-Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

-Continuar amamantando hasta los 2 años o más, complementando con otros alimentos.

-Aunque la madre esté resfriada conviene que continúe amamantando (el resfrío no se transmite a través de la leche materna).

-Controles periódicos de salud.

-Tener las vacunas al día.

-Lavarse las manos cada vez que se toma al bebé, se preparan los alimentos o se le cambian los pañales.

-No permitir que se fume dentro de la casa.

-Mantener una ventana abierta para que circule el aire y salgan los humos de las estufas o cocinas.

-Mantener la casa seca; no hervir eucalipto porque humedece la casa y puede provocar broncoobstrucción.

-Evitar enfriamientos y corrientes de aire.

-Cambiar al bebé cuando esté mojado.

Cuándo concurrir a la consulta:

-Fiebre sostenida que no responde a las medidas habituales.

-Aumento de la dificultad para respirar.

-Hundimiento entre o debajo de las costillas (tiraje).

-Rechazo del alimento.

-Presencia de palidez o cianosis.

-Dificultad para dormir.

-Irritabilidad.

DISTINTAS TEMÁTICAS EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA MESA LOCAL DE PREVENCIÓN Y ABORDAJES DE LA VIOLENCIA Días pasados se realizó en la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia el segundo encuentro mensual del 2023 de la Mesa Local Intersectorial de Prevención y Abordajes de la Violencia. En dicho espacio se trabajó sobre la necesidad de un nuevo protocolo de ingreso a la Guardia del Hospital para las víctimas de violencia, en especial luego de erradicar una denuncia. También se comenzó a gestionar un abordaje más inclusivo desde las distintas instituciones involucradas en el accionar y atención en caso de violencia por motivos de género para personas sordomudas. Esta iniciativa nace posterior a una formación brindada por el Programa “Sordas Sin Violencia” realizada por la Dirección de Políticas de Género y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

AJEDREZ: TRES TRIUNFOS FLORENSES EN RAUCH La Secretaría de Deportes informa que Tiano Puente (Sub 14), Román Eluchanz (Sub 16) y Mario Orlando (Senior) obtuvieron el primer puesto en el torneo de ajedrez, que se desarrolló ayer en el Centro Cultural “La Vieja Usina” de la vecina localidad de Rauch. Por otro lado, los demás alumnos de la Escuela Municipal a cargo del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en la categoría Sub 14, Bruno Castellá se adjudicó la tercera ubicación, mientras que Lara Vitale resultó sexta, siendo la mejor dama clasificada del certamen.

