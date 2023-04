BM – lunes 3 de abril

SALUD PARTICIPÓ DEL PRE-CONGRESO PROVINCIAL DEL COSAPRO EN OLAVARRÍA Integrantes de la Secretaría de Salud Pública participaron en el Pre-Congreso del Consejo Provincial de Salud (CoSaPro) que se llevó a cabo en Olavarría. El acontecimiento se realizó de cara a lo que se será el Congreso Provincial de Salud 2023 que sucederá en la ciudad de Mar Del Plata del 12 al 14 de abril con el objetivo de profundizar la integración del sistema de salud de los distritos bonaerenses. Concurrieron la directora de Salud municipal, Xenia Forconi; la coordinadora de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Daiana Fea; referente del programa SaludableMente, Sofía Paz y Debora Scarpitti, Agente Sanitario e integrante del Programa «Mil días Toda la vida». El evento contó con la participación de más de 300 trabajadores y trabajadoras de la salud. Desde la Secretaría se participó en distintas mesas de debate sobre los siguientes ejes: Modelos de gestión; Modelos de cuidado y Sistemas de información.

“LAS FLORES TRÍO” Y UNA NOCHE PARA EL RECUERDO EN “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” El Salón Rojo del Palacio Municipal lució repleto de público en la presentación del grupo «Las Flores Trío» en la primera jornada de la edición 2023 del Ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Fue exitoso el concierto brindado por Facundo Sondon, Leo Carabajal y “Coqui” Sondón, que finalizaron su actuación envueltos en los aplausos de la concurrencia. La gente disfrutó de los ritmos instrumentales folclóricos como así también de las voces de los protagonistas que decidieron conformar su agrupación en la Peatonal Cultural del 2022. La experiencia y el talento artístico de Leo Carabajal se vieron complementados con la capacidad que siempre muestran Facundo y “Coqui” Sondón en sus presentaciones. La Secretaría de Cultura, Enriqueta Montorfano y el director de Eventos y Producciones Artísticas, Marcelo Pilotto, también estuvieron presentes en la actuación de «Las Flores Trío». Folclore para Escuchar, en su 17° edición, volvió a dejar su sello en una noche para recordar.

EMOTIVA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE HUGO NUÑEZ TITULADO “MALVINAS. LAS MONTAÑAS DE MI VIDA” El intendente Alberto Gelené y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, acompañaron al Veterano de Guerra Hugo Núñez en la emotiva presentación de su libro titulado “Malvinas. Las montañas de mi vida”. El Salón Rojo del Palacio Municipal fue lugar del acto conducido por Fernando Calles y en donde se proyectó un video en el que el mismo Hugo Núñez relata cómo fue a defender la patria en el territorio de las Islas durante el conflicto, historias que también fueron vivenciadas en el libro recientemente presentado. La edición de los ejemplares fue posible con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura municipal y el objetivo, tal como comentó el Veterano, es que pueda ser material de consulta para todas las escuelas y bibliotecas de la ciudad. Tal es así que, durante el lanzamiento, se realizó la entrega simbólica a la Escuela Nº 18 y a la Biblioteca Popular “25 de Mayo” (posteriormente recibirán todos los establecimientos). En marco de los agradecimientos que vertió Núñez, hizo lo propio con personas que fueron importantes en este camino: el profesor Alejandro Billeres, quien escribió el prólogo de la obra; Guillermo Pénico, quien en su momento fue el encargado de avisarle que iba a ser convocado por las autoridades militares. Párrafo aparte para la presencia y acompañamiento especial de María Beatríz Iacovodonato, hoy docente de la localidad de Mar del Plata, pero en momentos de la Guerra, aquella niña que escribió una carta a los soldados argentinos que estaban combatiendo, escrito que llegó a manos de Hugo y que guarda desde entonces. Años atrás, luego de una minuciosa búsqueda, no solo pudieron encontrarse sino además el Veterano florense compartió su honorífica y gloriosa entrega a los alumnos de la docente. La maestra llegó a nuestra ciudad y en esta presentación, en un momento más que emotivo, compartió el momento en que conoció a Hugo y también el recuerdo y el homenaje permanente para los ex combatientes y para aquellos que no pudieron volver. El libro estará disponible próximamente en la Biblioteca 25 de Mayo, dado que fue la institución elegida para su venta.

EN LA VUELTA DE LA FIESTA DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO RECONOCIÓ A CIENTOS DE FLORENSES Volvió la Fiesta del Deporte de Las Flores y durante la noche se reconoció la participación, el esfuerzo y el compromiso de cientos de deportistas de nuestra ciudad. A partir de la decisión del Gobierno Municipal de valorar el desempeño de los representantes, el acontecimiento vuelve a realizarse tras los impedimentos propios de los últimos años y como reconocimiento a aquellos que durante el 2022 (año en que se retomaron todas las actividades) sobresalieron en diferentes participaciones a nivel local, regional y en campeonatos provinciales y nacionales. El evento tuvo lugar el pasado viernes en el Club Juventud Deportiva y en el mismo estuvieron presentes competidores, familias, entrenadores, profesores y todos los florenses que se acercaron a ser parte. El Intendente Alberto Gelené y el Secretario de Deportes, Fernando Muñiz, fueron los encargados de dar la bienvenida y agradecer la presencia de todos. Luego, junto a Fabian Blanstein, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, iniciaron la entrega de galardones. Además de los premios a 115 deportistas destacados en cada una de las disciplinas – que fueron entregados por funcionarios de distintas áreas del municipio -, se reconoció a Escuelas Municipales; 42 asociaciones, clubes, comisiones; a profesores y a personalidades; también a quienes ya no se encuentran físicamente, pero si en el corazón de quienes compartieron momentos con ellos. Durante la noche también se homenajeó la trayectoria de deportistas y de periodistas como José “Cacho Camigliere” y Néstor Edgardo Risso. Asimismo, se escucharon las palabras de aquellos que justamente no podían estar en la Fiesta, por encontrarse compitiendo. En la parte final, luego de las felicitaciones a los 15 equipos campeones del año pasado, las autoridades galardonaron a los deportistas de elite por su trayectoria y proyección: Victoria Falasco (hockey), Alejandro y Marcos Patronelli (cuatriciclos), Juan Ignacio Cáceres (canotaje), Laureano Rosas (ciclismo) y Tino Costa (fútbol).

