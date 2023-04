Patrulla Rural: hechos del fin de semana

Fecha 03/04/2023 Informa que en el transcurso del fin de semana personal de este elemento ha constatado diferentes tipos de infracciones. El día viernes 31/3 enconjunto con la secretaria de ambiente de la municipalidad de Las Flores se procedió al decomiso de (2400) dos mil cuatrocientos bidones de residuos fitosanitarios el cual era transportado por camión y acoplado que transitaba por ruta Nacional 3 y Provincial n° 30 conducido por un ciudadano de la localidad de Saladillo. Parte de los bidones quedaron alojados en C.A.T. local y el resto fue trasladado por transporte del Ministerio de Medio Ambiente de la Pcia. de Bs. As. se labro infracción decreto 505/19 de la Ley 27.279. y art. n° 56 inc. H Ley 24.449. Interv. Ministerio de medio Ambiente área dirección provincial de residuos especiales y patogénicos. Asi mismo se informa a la población que Todos los envases de plaguicidas deben ser devueltos con triple lavado e inutilizados. Quedando prohibida su comercialización en lugares no habilitados.- Esta es una obligación impuesta por el Ministerio de Ambiente. – El triple lavado se debe realizar al momento de la preparación de la mezcla a aplicar.

El dia sábado en horas de la Medianoche, se procedió a la demora de un ciudadano oriundo de Lomas de Zamora en el cual al ser identificado, recaía sobre el un paradero activo, caratulada MEZA. ELIAS NICOLAS Y OTROS, SOBRE ENCUBRIMIENTO, del año 2019, con intervención Juzgado Nacional de Menores n° 4 de C.A.B.A. Se realizaron actuaciones de rigor, notificado a primera audiencia recupero su libertad.-

Tambien entre el dia sábado y domingo se infracciono a 5 ciudadanos de las localidades de Lujan y Mercedes en el marco de los art. 264, 265, 268, 272 y 274 ley 10.081/83, caza furtiva con perros galgos, los cuales se hallaban en fundos del partido sin permiso y sin licencia, interviniendo el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Pcia. de Bs As. Por otra parte se realizaron actas de constatación en operativo en el marco de orden de servicio 260/23 amp. 3 en ruta Nacional 3 con intervención de entidad S.E.N.A.S.A local, al dar cuenta que jaula transitaba vacia y sucia y otra restante por no posee la inscripción correspondiente en el transporte.

El dia, domingo personal de Puesto Villa Pardo, procedió a la aprehensión de un ciudadano de la localidad de Azul, toda vez que se interceptó en dicho paraje vehículo Volkswagen Gol con tres masculinos, donde uno de ellos poseía una carabina cargada, lista para pronto uso y sin su debida documentación. Iniciando actuaciones caratuladas Art. 189 bis del C.P. Quedando alojado en calabozos de Estación Comunal Las Flores.-

