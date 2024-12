BM – lunes 30 de diciembre

ÚLTIMA ETAPA DE LOS TRABAJOS EN CALLE DORREGO ENTRE ALMADA Y AV. INDEPENDENCIA Se está llevando adelante el último tramo de obra en el sector conocido como Barrio «Los Porteños», particularmente en calle Dorrego entre Almada y Av. Independencia. El intendente interino Fabián Blanstein y el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Javier Arreyes, observaron las tareas desarrolladas por la cuadrilla municipal en esta calle donde, luego de algunas cuestiones operativas, se retomaron los trabajos que culminarán con la pavimentación de dicha cuadra. En esta parte de la ciudad – comprendida desde Avda. Pte. Perón hasta Avda. Independencia y desde Pellegrini hasta el inicio del Barrio Empleados de Comercio – se realizó cordón cuneta. En tanto, la calle Dorrego requería un desagüe pluvial que permita el encauce del agua desde Almada hacia Independencia. Por estas horas se realiza el preparado del suelo para la próxima y última etapa que será la colocación del pavimento de hormigón; también se engranzaron todas las calles de ese sector y se está terminando con la iluminación.

LOS DÍAS 31 Y 1° NO HABRÁ RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS El área de Ambiente recuerda que el martes 31 diciembre y el miércoles 1° de enero de 2025 no se realizará la recolección nocturna de residuos domiciliarios. Se solicita a los vecinos no sacar sus residuos durante esas jornadas.

ASUETO Se recuerda que, a través del Decreto 2582/24, se estableció el asueto para la Administración Pública Municipal para este martes 31 de diciembre por lo que no habrá atención en las dependencias municipales.

PARQUE PLAZA MONTERO La Dirección del Parque Plaza Montero informa que, por razones preventivas, la entrada principal por calle Roberto Trucco y los distintos accesos al Parque permanecerán cerrados desde el martes 31 de diciembre a partir de las 21.30 horas hasta las 7 de la mañana del día 1° de enero.

INICIO DE LA COLONIA DE VERANO DE DISCAPACIDAD Este jueves 2 de enero se dará inicio a la Colonia de Verano de la Dirección de Discapacidad. La misma se desarrollará de lunes a viernes de 10 a 12 horas. La inscripción continua abierta en la Dirección de Discapacidad, Av. San Martín 480. Ante dudas o consultas comunicarse al 444993.

