BM – lunes 4 de septiembre

CHARLA DE NUTRICIÓN EN LA ESCUELA 18 Parte del equipo de Nutrición de la Secretaría de Salud Pública visitó en esta ocasión la Escuela Primaria N° 18 en el contexto de la Semana de la Educación Sexual Integral (ESI) y dentro de la temática sobre cómo cuidar el cuerpo, en este caso, desde la alimentación saludable. Durante la jornada se trabajaron los grupos de alimentos, plato saludable y Ley de Etiquetado. Todo esto fue abordado desde actividades didácticas. El objetivo de la Secretaría de Salud es poner al alcance de las niñeces herramientas para que crezcan con hábitos saludables.

EL ENCUENTRO DE COROS SE DESTACÓ POR SU BRILLO Y CAMARADERÍA Desde el viernes 1° de septiembre hasta el domingo 3 inclusive, se llevó a cabo la primera parte del 9° Encuentro de Coros “Ciudad de Las Flores” organizado por el Coro Polifónico Municipal con apoyo de la Secretaría de Cultura. Fueron en total seis las Agrupaciones Corales de distintos lugares de Capital Federal y provincia de Buenos Aires que formaron parte de esta fuerte iniciativa cultural generada por el profesor Miguel Ángel Polito, director del Coro florense. Tras la presentación del viernes por la tarde en el Salón Rojo Municipal, donde los coreutas fueron recibidos por el intendente Alberto Gelené junto a la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano y el secretario de Desarrollo Productivo, Cristian Chiodini, el primer concierto tuvo lugar en el Templo Parroquial. Allí cada agrupación de voces mostró todo su potencial, favorecidos por la magnífica acústica que genera el edificio religioso. El sábado la actividad coral se desplazó hacia la zona rural. En el paraje El Trigo, más precisamente en el Salón de la Sociedad de Fomento, los lugareños pudieron disfrutar de la actuación de todos los coros en una jornada donde después de finalizado el concierto los visitantes disfrutaron de una cena, música folklórica y la actuación de la banda cumbiera de nuestra ciudad “Capricho de Amor”. El domingo, jornada de cierre del encuentro, las malas condiciones climáticas impidieron la realización de la cantata al aire libre en el Parque Plaza Montero. Por esta razón, el salón del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, fue el lugar donde se escucharon las voces de todos los coros que se acercaron a nuestra ciudad a formar parte de este nuevo encuentro que mostró todo su brillo y camaradería. Estuvieron presentes en cada actuación los coros de la Sociedad Francesa de Moreno, de la Sociedad Italiana de San Martín, Coro del ECUNHI, Voces del Garage y el Coro Municipal de la Tercera Edad de Tandil. En marco del evento, los asistentes también tuvieron la oportunidad de compartir el Taller coral dictado por la maestra Yolanda Cabrelli.

El 9° Encuentro de Coros “Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales”, tendrá continuidad los días 22, 23 y 24 de septiembre con la llegada a nuestra ciudad de nuevos grupos corales de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país.

SE REALIZÓ EL ESPECTÁCULO “ESPAÑA CAÑÍ, ARTE Y MOVIMIENTO” El pasado sábado 2 de septiembre en el Teatro Español se desarrolló el importante evento de Danzas Españolas “España Cañí, Arte y Movimiento”. Coordinado por la profesora Andrea Torqui, docente del Taller de la Secretaría de Cultura, el encuentro fue tan interesante como atractivo para los espectadores que en buen número acudieron a presenciar el espectáculo.

Estuvieron invitados y formaron parte del grupo de protagonistas arriba del escenario: Ángeles Gutiérrez “Cantante”; Miguelina Luján “La Paisanita”; Ariel Región Tango de General Belgrano; el grupo de danzas españolas de Rauch; Vesna Danzas Ucranianas de Azul; Compañía de Danza Butho Hueso Hueso de La Plata y las alumnas del Taller de Danzas Españolas de Las Flores de distintas edades. Con la locución de Julián Fernández, el público coronó con aplausos cada una de las actuaciones donde además de la música, predominaron las vestimentas típicas de cada región que representaron el origen de las danzas que se exhibieron. El evento de Danzas Españolas “España Cañi, Arte y Movimiento”, vinculado al Taller Municipal de esta disciplina, con todo su colorido y alegría, dejó el camino abierto para nuevas realizaciones.

¿QUÉ SON LOS ANTIBIÓTICOS? La Secretaría de Salud Pública recuerda:

Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones BACTERIANAS. Funcionan matando bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. NO funcionan para infecciones virales; por ejemplo, no deben tomarse para: resfriado, dolor de garganta, gripe. ¿Por qué es importante tomar antibióticos sólo cuando es necesario?

Porque pueden causar efectos secundarios (náuseas, diarrea, reacciones alérgicas, infecciones por micosis) y un uso inadecuado contribuye a la resistencia a los antibióticos (ocurre cuando las bacterias ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlas, las bacterias mutan y continúan creciendo). La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática global por ello se impulsa a concientizar sobre un uso responsable de los antibióticos, lo que implica no interrumpir los tratamientos con antibióticos, tomarlos en los momentos indicados por el profesional de la salud, No tomar antibióticos en el caso de infecciones virales, y NO comprar antibióticos sin receta. La ley 27680 tiene vigencia a nivel nacional y busca prevenir y controlar la resistencia a los tratamientos debido al uso indiscriminado de estos medicamentos. A partir de la nueva norma, se van a tener que entregar dos recetas: una que va a las prepagas y obras sociales por el reintegro y otra para cumplir las normativas de la ley de tener la receta en la farmacia para verificar que el antibiótico se entregó con receta. En todos los casos, el médico/a deberá especificar el diagnóstico del paciente. Es fundamental que siempre los antibióticos y otros medicamentos se compren en la farmacia y bajo la prescripción de un médico/a, un odontólogo/a o un médico/a veterinario, éstos últimos cuando se traten mascotas y animales de campo.

Farm. Evangelina Fernández

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 1° DE AGOSTO DE 2023:

POR DECRETO N° 2113 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3521 mediante la cual se convalida el Contrato de Comodato celebrado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el cual el primero otorga en Comodato la Ambulancia de Traslado 0 km., Modelo Sprinter 316 CDI, Marca Mercedes Benz, Motor Nº 651958W0136437, Chasis Nº 8AC907633NE214623, Dominio: AF604JY, la cual será destinada al uso exclusivo de la Municipalidad para el cumplimiento de los fines específicos al funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades o centros de atención.

POR DECRETO N° 2114 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3522 por la cual se aprueba el Presupuesto elaborado por la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., Nº 200.000/2022-2023, por la suma de pesos veintisiete millones noventa y un mil ochocientos treinta y cinco con sesenta y nueve centavos ($27.091.835,69) correspondiente al costo de la Segunda etapa de la obra “L.A.B.T. y C..T.A”, destinada al abastecimiento energético al Futuro Barrio Luz y Fuerza situado en Avda. Vidal- 25 de Mayo- L. N. Alem – Calle Interna – Avda. M. V. Paz” y el monto total del Contrato referido, que asciende a la suma de pesos veintinueve millones ochocientos treinta y cinco mil doscientos noventa y nueve con sesenta y nueve centavos ($29.835.299,69).

POR DECRETO N° 2115 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3523 por la cual se convalida la Prórroga de vigencia al Convenio de Obra y su Anexo I (CONVE-2023-30130850-GDEBA-DPHMIYSPGP) celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento ochenta (180) días corridos, para la continuidad de las tareas de ejecución de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua”.

POR DECRETO N° 2116 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3524 por la cual se adhiere a la Ley Provincial Nº 15094 “Régimen legal para el ejercicio profesional de los Técnicos en Emergencias Médicas” y sus reglamentaciones.

POR DECRETO N° 2117 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3525 por la cual se crea el Régimen Simplificado de Habilitaciones y Promoción Comercial y la Red de Pequeños y Medianos Comercios.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO APÍCOLA La Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable informa que ya se encuentra habilitada la inscripción para el Programa de Fortalecimiento Productivo para la Cadena Apícola.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Para percibirlo, es necesario:

– Tener entre 5 y 500 colmenas inscriptas al 28 de febrero de 2023

– Tener vigente su RENAPA a esa fecha

– Contar con CBU bancario a nombre del titular del RENAPA

– Contar con CUIT/CUIL y clave fiscal

– Completar la solicitud a través del sistema de autogestión de SAGyP.

Para ingresar al sistema de autogestion de SAGyP:

https://programaapicola.magyp.gob.ar/

Para más detalles consultar el enlace de la resolución:

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/292427/20230818?busqueda=2

Instructivo de solicitud:

https://acortar.link/PROGRAMAPICOLA2023.

VÓLEY: LA CATEGORÍA SUB 14 SUBCAMPEONA DE LA “COPA DE PLATA” El elenco Sub 14 de Las Flores Vóley obtuvo el subcampeonato de la “Copa de Plata” correspondiente al segundo Gran Prix de la Liga LI.ZO.ME, que se disputó el pasado sábado en el Club Independiente de Tandil. En la zona clasificatoria, las dirigidas por el profesor Emiliano Paz cayeron en el primer encuentro 2 a 0 frente a Racing de Olavarría y después superaron 2 a 1 a Pueblo Nuevo, en un partido donde estaba prácticamente perdido, pero las florenses con actitud y efectividad dieron vuelta la historia. De esta manera pasaron a jugar la “Copa de Plata”, venciendo con autoridad en semifinal 2 a 0 a Unión y Progreso de Tandil y, en la final, fueron superadas 2 a 0 ante Estudiantes de Olavarría “A”. El plantel estuvo integrado por Clara Coronel, Trinidad Zalazar, Pía Gentil, Antonia De Franco, Sofía Hourcade, Francisca Sondón, Priscila Martínez, Sofía Arata, Agostina Brayan, Clara Eguia y Sofía Mazza. La Secretaría de Deportes destaca el esfuerzo y compromiso del equipo, campeón de la “Copa de Plata” en el primer Gran Prix, que disputó este certamen con algunas bajas y el entrenador debió convocar a jugadoras de la categoría Sub 12, que estuvieron a la altura de las circunstancias, conquistando el quinto puesto entre 12 conjuntos.

ATLETISMO: OTRA MEDALLA DE ORO PARA SANDRA CAMPOS Y ATAHUALPA RODRÍGUEZ Florenses culminaron con muy buenas actuaciones el XLII Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Master “José Sorsana”, que comenzó el miércoles 30 de agosto y finalizó ayer en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo Provincial (CePARD) de Misiones. El viernes 1°, Sandra Campos (30 a 34 años) se impuso en lanzamiento de disco y Eliana Rafeca (35 a 39 años) clasificó tercera en la misma especialidad. Por otro lado, el sábado 2, Atahualpa Rodríguez (40 a 40 años) obtuvo la medalla de oro en salto triple, con una marca de 10,60 metros, mientras que en lanzamiento de jabalina, Sandra y Eliana lograron la segunda y tercera ubicación en sus respectivas categorías, y Julio Giménez (65 a 69 años) fue quinto en 100 metros llanos y cuarto en 400 metros llanos. En el último día de competencia, Eliana integró la posta (4×400 metros) de Parque Chacabuco que se quedó con la presea de bronce. De esta manera, Sandra ganó dos medallas de oro (bala y disco) y una de plata (jabalina); Atahualpa dos de oro (110 metros con valla y salto triple) y una de bronce (400 metros con vallas); y Eliana cuatro de bronce (bala, disco, jabalina y posta). La Secretaría de Deportes felicita a nuestros atletas por la excelente participación en este importante certamen que organizó la Asociación Civil Misionera Máster de Atletismo “Mario Miguel Metrailler” (AMMA) y fiscalizó la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (C.A.M.R.A.)

