BM – lunes 5 de junio

SE INAUGURÓ LA MUESTRA DE PINTURAS “LLANURA DISTÓPICA” Juan Bautista Saladino presentó el sábado por la noche en la antesala (foyer) del Teatro Español una exhibición de pinturas surrealistas y metafísicas que tituló “Llanura Distópica”. Un número importante de público se acercó a compartir la jornada inaugural y mostró su interés por las pinturas exhibidas. La secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano, agradeció a los presentes, valoró la tarea del artista, un hombre también vinculado a las letras, y destacó la recuperación del sitio antesala del Teatro utilizado ahora para distintos eventos después de haber sido renovado durante su gestión. Por su parte, Juan Bautista Saladino, tras agradecer a la Secretaría de Cultura por la posibilidad de realizar su exposición, mencionó a su profesor de pintura Axel Nygaard como propulsor de incentivo de su muestra. También explicó detalles de sus pinturas y como en su presentación inicial sus óleos generaron la orientación a la creación de un imaginario colectivo distinto en quienes se posicionaron a observarlas. Es válido destacar que la exhibición de pinturas “Llanura Distópica” de Juan Bautista Saladino, continuará en la antesala del Teatro Español durante todo el mes de junio.

Para acordar los momentos de visita, dirigirse a la Secretaría de Cultura en la avenida General Paz 570 o llamar al 442387.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA EN BONAERENSES EN CARRERA La Secretaría de Deportes informa que el pasado sábado se llevó a cabo en el Parque Plaza Montero la instancia local de Bonaerenses en Carrera (10K.) correspondiente a los Juegos Bonaerenses. Cabe destacar que en esta disciplina no hay fase regional, por lo tanto los atletas accedieron directamente a la final provincial que se desarrollará desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata. En la oportunidad, los florenses estaremos representados por Carla Ibarra, Tomás Juliani (Sub 18), Rosario Potaves y Francisco Patronelli (Universitario). Cabe destacar que en Adultos Mayores, al no haber eliminatoria, clasificaron automáticamente María Lidia Garrido y Ricardo “Piojo” Carpinetti.

PARTICIPACIÓN EN EL 1° CONGRESO INTERNACIONAL “UNA SALUD PARA UNA ARGENTINA CON EQUIDAD” Funcionarios de la Secretaría de Salud Pública participaron del 1er. Congreso Internacional «Una Salud para una Argentina con equidad» organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública. Durante el encuentro estuvieron presentes autoridades nacionales y provinciales y más de 3000 trabajadores de salud, estudiantes y docentes de todo el país y del exterior. En marco de las distintas mesas que se desarrollaron durante los 3 días que duró el evento, se intercambiaron ideas y se compartieron experiencias que ayudarán a seguir construyendo un sistema sanitario más equitativo.

NEWCOM: NUEVA PRESENTACIÓN CON MUY BUENOS RESULTADOS DE LOS FÉNIX Equipos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, intervinieron en un encuentro interciudades de Newcom, que se llevó a cabo el pasado sábado en la localidad de Gral. Alvear. Los dirigidos por el profesor Aldo Tobio, Laura Lopardo y Lucía Guzmán otra vez tuvieron un destacado desempeño, evidenciándose el crecimiento producto del compromiso y entrenamiento. En la categoría +60 años mixto, los florenses derrotaron a Lobos y Gral. Alvear, siendo superados por Tandil y Saladillo. Asimismo, los conjuntos +50 mixto, +40 mixto y +40 femenino le ganaron a Tapalqué y Gral. Alvear. Por último, se conformó un elenco con jugadoras de las divisiones +40, +50 y +60, donde nuestras representantes vencieron a Lobos en el tercer set por tie break. Continuando con la actividad, Los Fénix recibirán la visita de Azul el sábado 17 de junio, mientras que el 24 de junio competirán en la tercera fecha de la Liga Regional que tendrá lugar en Benito Juárez ; y el 2 y 3 de julio se presentarán en un torneo +50 años en Tandil.

JORNADA DE ADOPCIÓN, VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN EN EL PARQUE PLAZA MONTERO El pasado sábado, en el Parque Plaza Montero, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal con la colaboración del Área de Juventudes llevó adelante una jornada de adopción de los canes del Albergue Municipal. En la misma se realizó también vacunación antirrábica y desparasitación a mascotas de vecinos y vecinas que se acercaron al punto de encuentro. En las recorridas que se hicieron por el interior del Parque, fomentando además el paseo con correa y pretal, se hicieron anotaciones de turnos para castración. Con un día que acompañó esta acción territorial, quienes se acercaron pudieron recibir no solo la atención sino también llevarse consigo consejos veterinarios para tener una mascota saludable, como así también una tenencia responsable. Desde el Área se comunica que se continuarán realizando estas actividades en pos de mejorar la convivencia y evitar la transmisión de enfermedades zoonóticas. Asimismo, se agradece a quienes día a día buscan y dan hogar a los perros y gatos callejeros.

