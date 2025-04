BM – lunes 7 de abril

COMIENZA LA CUARTA EDICIÓN DEL CONCURSO “STOP ITS” La Secretaría de Salud Pública municipal informa que se está poniendo en marcha la 4ª Edición del Concurso STOP ITS 2025, Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual. El proyecto cuenta con el respaldo de Jefatura Distrital de Educación; Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria; Jefatura Regional de DIEGEP; el Centro de Educación Física Nº 6 y Escuelas de Educación Media Secundaria, como así también del Hospital local; la Secretaría de Educación, y el Área de la Juventud de la Municipalidad. A través del mencionado concurso, y por cuarto año consecutivo, se desarrollarán innumerables acciones comunitarias de prevención y promoción de la salud, diseñadas y ejecutadas por alumnos de cuarto año de las escuelas de nivel secundario del Partido de Las Flores. Todas ellas han contribuido a generar, en las tres ediciones anteriores y sin ninguna duda, conciencia social acerca del flagelo de las infecciones de transmisión sexual, como así también de la prevención de embarazos no planificados, y situaciones de abuso y violencia sexual.

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes el vencimiento de la siguiente Tasa Municipal:

– El miércoles 16 de abril vence la 2º cuota de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

Se recuerda a la comunidad que se pueden consultar las tasas, descargar las facturas o pagar las mismas desde el sitio web a través de https://lasflores.gob.ar/tasas/

GIANMARCO VITALE GANÓ EL CERTAMEN “169° ANIVERSARIO CIUDAD DE LAS FLORES” EN LA VUELTA DEL “AJEDREZ PENSADO” La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Gianmarco Vitale por adjudicarse el torneo “169° Aniversario Ciudad de Las Flores”, que se llevó a cabo el fin de semana en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando y arbitraje de Bruno Dalton (Monte). En el regreso del “Ajedrez Pensado”, bajo el sistema Suizo a 6 rondas por jugador con un ritmo de 40 minutos cada 10 segundos de adición por movida, el florense fue escoltado por Diego Mega (Monte) y Thiago Negrete (Saladillo). Por otro lado, en Menores el primer puesto le correspondió a Lautaro Menasse (Monte), mientras que los ganadores en las diferentes categorías fueron: Felipe Palacios Belli (Sub 8, Bolívar), Gino Caverlotti (Sub 10, Bolívar), Tomás Espíndola (Las Flores, Sub 14) y Aaron Tenaglia (Sub 16, Saladillo). Asimismo, los ajedrecistas de nuestra ciudad clasificaron así: en Sub 16: 2°) Juan Barreto, 4°) Bautista Pires y 5°) Tiano Puente; y en Libres: 7°) Fermín Farías, 8°) Ana Orlando y 9°) Ignacio Cerbino.

El evento fue presenciado por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini.

PATÍN: DEBUT IDEAL PARA JUVENTUD DEPORTIVA EN LA LIGA UPA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaria de Deportes y Cultura, destaca la participación del Club Juventud Deportiva en el primer torneo anual de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se disputó el sábado 5 de abril en el Colegio Vicente Grossi en Caseros, Buenos Aires. Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo tuvieron una excelente presentación, logrando el primer puesto: Paz Dorronsoro, Bianca Merceré, Lola Rodríguez, Zoe Iritcity, Kiara Peñalva, Juana García, Felicitas Davancens, Mía Mercere, Juana Cantet, Carola Siri, Miguelina Pellejero, Juana Dierickx y Tatiana Andrés. Por su parte, Uma Polito alcanzó la segunda ubicación.

CAMBIO DE HORARIOS EN LOS MUSEOS La Dirección de Museos y Archivo, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura, informa que entran en vigencia los nuevos horarios de visita en los Museos, correspondientes a la temporada otoño-invierno.

– Museo de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino»

– Museo Histórico «Alfredo R. Almada»

Avda. General Paz 570

Miércoles a Viernes: 10:00 a 12:00 hs.

Sábados y Domingos: 15:30 a 18:30 hs.

– Museo y Biblioteca «Adolfo Bioy Casares» – Pardo

Estación de Ferrocarril

Sábados, Domingos y Feriados: 15:30 a 18:30 hs.

Para consultas y reservas de visitas grupales o escolares, comunicarse al (02244) 506981.

Invitamos a la comunidad a acercarse, conocer y disfrutar del patrimonio cultural que resguardan nuestros museos.

