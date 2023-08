BM – lunes 7 de agosto

LAS FLORES PRESENTE EN EL 1° ENCUENTRO PROVINCIAL DE EQUIPOS “QUNITA BONAERENSE” Representantes de la Secretaría de Salud Pública y del Hospital Zonal General de nuestra ciudad estuvieron presentes en el 1er. Encuentro Provincial de Equipos “Qunita Bonaerense” que se llevó adelante en Exaltación de la Cruz. Durante la jornada se realizó la Presentación del programa Qunita Bonaerense y se trataron los siguientes temas:

– Trayectorias de las personas gestantes y las niñeces y propuestas para la integración.

-Sociodrama y Asamblea comunitaria

-Rondas de trabajo y reflexión.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak; Alexia Navarro, viceministra de Salud; Lucía Portos, subsecretaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad; Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz; y Daniel Gollan, Diputado Nacional. Además, participaron referentes de otros municipios y de las distintas regiones sanitarias.

CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el calendario de pago que comenzará el martes 15 de agosto de 2023, de acuerdo al siguiente cronograma de documentos terminados en:

0 – 1: 15/8/2023

2 – 3: 16/8/2023

4 – 5: 17/8/2023

6 – 7: 18/8/2023

8 – 9: 22/8/2023

EL HOGAR AGRÍCOLA CELEBRÓ SU 60° ANIVERSARIO Con una exposición de los trabajos realizados en los diferentes talleres y cursos, el Centro Permanente “Hogar Agrícola”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, celebró su 60° Aniversario. En un acto muy emotivo, recordando sus primeras docentes y alumnas, se hizo entrega de presentes a referentes del establecimiento. El intendente Alberto Gelené dedicó unas palabras ante esta fecha tan importante e hizo apertura a la Muestra de los diferentes talleres que cuentan con una matrícula que llega a 200 alumnas en la actualidad. Además, se hizo un reconocimiento especial a las primeras coordinadoras del Hogar, Ana Murguia de Ritter e Hilda Ayesa y a quien actualmente se encuentra en la coordinación, Sandra Arean.

La muestra de los trabajos, que tuvo lugar en el Salón Rojo Municipal, fue visitada y disfrutada por la comunidad durante todo el fin de semana.

AJEDREZ: EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL FUE ESCENARIO DE LA CUARTA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO La Escuela Municipal de Ajedrez organizó la cuarta fecha del campeonato Cuenca del Salado, que se desarrolló el pasado sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”. Se empleó el sistema Suizo, disputándose seis rondas cuyo tiempo de duración fue de 12 minutos más 3 segundos por jugador, donde los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Milo Guidford (Sub 8, Las Flores), Braian Vincent (Sub 10, Las Flores), Tomás Espíndola (Sub 12, Las Flores), Lautaro Menasse (Sub 14, Monte), Emanuel Sargioti (Sub 16, San Vicente), Miguel Fernández (Sub 18, Adrogué) y Pablo Duarte (Libres, San Vicente). Por otro lado, Alberto Celada (Gral. Belgrano) y Bruno Dalton (Monte) fueron los mejores jugadores en las divisiones Senior y Universitarios, respectivamente. Asimismo, las posiciones alcanzadas por los alumnos florenses a cargo del profesor Mario Orlando, fueron las siguientes: en Sub 8: 7°) Edson Calzada.

Sub 10: 3°) Ciro Branchesi, 4°) Genaro Pires y 5°) Renzo Eluchanz.

Sub 12: 5°) Francisco Ailán, 16°) Rodrigo Tedesco y 17°) Tomás Fosco.

Sub 14: 2°) Tiano Puente, 4°) Juan Barreto, 5°) Lara Vitale, 9°) Bautista Pieres, 10°) Baltazar Padín Fernández, 11°) Pastor Melo, 12°) Jesús de Usubiaga y 13°) Bruno Castellá.

Sub 16: 2°) Román Eluchanz.

Sub 18: 4°) Tobiás Ferrari.

Libres: 8°) Walter Urien.

Cabe destacar que participaron 83 aficionados al juego ciencia de Ranchos, Gral. Belgrano, Brandsen, Monte, San Vicente, Castelli, Almirante Brown y Las Flores.

JUEGOS BONAERENSES: BEACH VÓLEY ESTARÁ PRESENTE EN LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes informa que cuatro duplas se adjudicaron la fase regional de Beach Vóley, disputada entre el jueves 3 y viernes 4 en Bolívar, logrando de esta manera una plaza para la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 que tendrá lugar desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata. Debemos consignar que los florenses estaremos representados por Priscila Álvarez y Catalina Vázquez (Sub 14), Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 16), Francisco Moyano y Francesco Repetto (Sub 18), y Michela Emma y Malena Pérez (Universitarios).

