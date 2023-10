BM – lunes 9 de octubre

MUCHO INTERÉS EN LA JORNADA DE DIFUSIÓN DE LAS CARRERAS DEL INSTITUTO “JUAN VUCETICH” Con la organización de la Subsecretaría municipal de Protección Ciudadana, a cargo de Hugo Gallardo, y la participación de distintas autoridades locales y del Ministerio de Seguridad bonaerense, se llevó a cabo la Jornada de Difusión de la oferta académica del Instituto Universitario “Juan Vucetich” y de la incorporación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sus seis especialidades. Tuvo lugar en el Club Juventud Deportiva donde alumnos de diferentes escuelas secundarias del distrito y personal de las distintas fuerzas policiales tuvieron la oportunidad de conocer todas las carreras y cursos a los que pueden inscribirse para formarse en distintas ramas de la seguridad. Además, recorrieron los stands donde cada uno de los equipos de especialidades presentaron su funcionalidad y el equipamiento con el que desarrollan sus tareas de prevención, investigación y acción.

CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES EDUCATIVAS En un encuentro con docentes e integrantes de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Rural Nº 31 de “El Mosquito” y del Jardín de Infantes Rural Nº 4, se dialogó sobre los proyectos educativos que se desarrollan en las instituciones con el objetivo de continuar acompañando las necesidades planteadas para la concreción de los mismos. Se reafirmó el compromiso de la gestión municipal por la educación en nuestro Distrito, destacando la importancia trascendental del trabajo conjunto. Estuvieron presentes la docente de la Escuela Primaria, Sabrina Quaranta; del JIRIMM 4 Graciela Laborde e integrantes de la Cooperadora, representada por la presidenta Gisela Zuaznabar, la tesorera Marianela Urnissa y la secretaria Betiana Morúa.

EDUARDO DUBOR PRESENTÓ UN DOCUMENTAL HISTÓRICO SOBRE LA PANDEMIA QUE FUE APLAUDIDO DE PIE El Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores lució repleto, desbordado de gente el sábado por la noche. El fotógrafo Eduardo Dubor, un hombre valioso de nuestra comunidad, presentó un trabajo que, por su contenido, llenó de recuerdos recientes y emoción a los que estuvieron presentes. “Pandemia Covid 19 Las Flores” es el nombre del documental que el reconocido fotógrafo florense pudo proyectar y que exhibe un registro fotográfico que comenzó el 20 de marzo de 2020 y finalizó dos años después, el 20 de marzo de 2022. En 214 fotografías seleccionadas por el autor, que fue acompañado en el trabajo de edición por Osvaldo “Helado” Ruiz y que tuvo la música de Horo Ansata, dejó reflejado para la historia de nuestra ciudad determinados momentos que vivimos los habitantes de nuestro pueblo durante la Pandemia del Coronavirus, que como él mismo explicó, en Las Flores se cobró 86 vidas. Fueron impactantes las imágenes que hoy ya quedaron en el recuerdo, donde la lente de este eximio profesional mostró a lugares y a los habitantes en su andar cotidiano durante todo un proceso que marcó para siempre nuestras vidas. La desolación en las calles en los momentos más delicados de propagación del virus; las barricadas en los ingresos a la ciudad y en los caminos rurales; las secuencias gráficas de los pobladores con los primeros barbijos; las colas en los bancos con las distancias de dos metros, el saludos con los puños, la llegada de la vacuna rusa Sputnik 5, las tomas que mostraban a la gente en el vacunatorio, son solo algunas de las fuertes imágenes que a los presentes, en la exhibición del documental, volvieron a posicionarlos en ese momento de la historia de nuestro mundo cotidiano. Es válido destacar que el autor, que recibió también colaboración de la Secretaría de Cultura en cuestiones operativas, decidió dejar su material en el Municipio de Las Flores para que pueda ser difundido a toda la sociedad florense. Al finalizar la proyección, la gente aplaudió de pie a Eduardo Dubor que junto a Osvaldo Ruiz y el músico Horo Ansata, recibieron los saludos y la felicitación por la realización de esta obra histórica para nuestra comunidad.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 2, 3 y 7 de noviembre de 14:00 a 15:30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

EL EQUIPO DE COMPETENCIA DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN OLAVARRÍA El Club Ferro de Olavarría fue escenario el pasado sábado de la sexta fecha del torneo que organiza la Liga Regional de Natación, donde intervinieron 24 alumnos del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco.

En Preinfantil “A” Mixto (25m. libres y pecho): Pedro Riquelme (10° y 3°), Ciro Álvarez Canteli (13° y 9°), Francisca Díaz (13° y 9°), Clara Fernández (19° y 15°), Zoe Zapettini (15° y 14°) y Carmela Magno (21° y 20°).

En Preinfantil “B” (50m. libres y 25m. mariposa): Valentina Perazzo Iriarte (2° y 2°), Juana Villa (8° y 4°) y Martina Harrison (7°° y 6°).

En Infantil libre (50m. libres y 100m. combinados): Juana Fernández (9° y 5°), Federica Díaz (13° y 5°) y Faustino Riquelme (3° y 4°).

En Infantil promocional (50m. libres y 100m. combinados): Macarena Espinosa (3° y 3°), Guadalupe Valerio (2° y 2°), Candelaria Lemma González (1° y 1°), Benjamín Lemma González (3° y 1°) y Santino Lemma González (6° y 6°).

En Cadetes libre (50m. libres y 100m. combinados): Antonia Palacios (1° y 1°), Florencia Farfal (2° y 2°) y Victoria Valdéz (3° en libres).

En Cadetes promocional (50m. libres y 200m. combinados): Delfina Antonelli Gigena (7° y 7°) y Luca Branchesi Gómez (3° y 3°)

En Menores libre (50m. libres y 100m. combinados): Domingo Scarpitti (1° y 2°).

En posta Infantil libre mixta (4x50m.): 1°) Guadalupe Valerio, Benjamín Lemma González, Santino Lemma González y Macarena Espinosa; y 4°) Federica Díaz, Juana Fernández, Candelaria Lemma González y Faustino Riquelme.

En Posta menores combinada: 5°) Benjamín Lemma González, Guadalupe Valerio, Macarena Espinosa y Domingo Scarpitti.

En Posta cadetes: 4°) Luca Branchesi Gómez, Delfina Antonelli Gigena, Florencia Farfal y Antonia Palacios. Además lograron el quinto puesto en juveniles.

El 2 de diciembre en Las Flores se realizará el certamen Interligas, donde competirán los cinco mejores de cada categoría promocional.

OCTAVA ETAPA DEL GRAN PRIX CON PRESENCIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ La Secretaría de Deportes informa que ayer en el Complejo Polideportivo Municipal Gral. San Martín de Junín se llevó a cabo la octava fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos, donde participaron 239 jugadores de más de 20 delegaciones. En la oportunidad, los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando, alcanzaron las siguientes posiciones:

En Sub 8 (28 inscriptos): 17°) Elson Calzada.

En Sub 10 (37 ajedrecistas): 21°) Braian Vincent.

En Sub 12 (46 participantes): 22°) Tomás Espíndola, 35°) Francisco Zurawlow y 38°) Pastor Melo.

En Sub 15 (50 anotados): 3°) Tiano Puente, 7°) Román Eluchánz, 11°) Juan Barreto, 17°) Bautista Pires,

18°) Jesús de Usubiaga, 21°) Bruno Castellá, 22°) Lara Vitale y 31°) Baltazar Padín Fernández.

La novena etapa tendrá lugar el 12 de noviembre en Olavarría.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram