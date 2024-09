BM – lunes 9 de septiembre

FERIA GASTRONÓMICA “A MANGIARE”: LA GENTE TERMINÓ BAILANDO LA TARANTELA Calidez, alegría y buenos momentos compartidos fueron la esencia que caracterizó a la primera Feria Gastronómica “A Mangiare”, una propuesta elaborada y gestada por la Dirección de Cultura Municipal que se llevó a cabo ayer domingo en la histórica Plaza Italia de nuestra ciudad. Luego de la serie de actividades programadas en este hermoso espacio verde nuestra ciudad, el cierre estuvo a cargo del grupo de Danzas “Radici” de la Capital Federal, que, con su colorido, música y alegría, hizo que la mayor parte de los asistentes se pusieran a bailar la tarantela, un baile típico de la península itálica. Otro hecho destacado fue la actuación de la cantante soprano Paula Almerares, que llegó de la ciudad de La Plata acompañado por el reconocido tenor Rubén Darío Martínez. Arriba del escenario ambos demostraron alto nivel profesional y el por qué de la consideración de la crítica que posiciona a Almerares como una de las mejores cantantes del país. Las actuaciones comenzaron pasadas las dos de la tarde y allí alumnos de sexto grado de Primaria de la Escuela Dante Alighieri y de 1er año y 2do de Secundaria de esta Escuela Bilingüe de nuestra ciudad, bailó y cantó danzas típicas de un país que contribuyó a formar a nuestra patria con el arribo de sus inmigrantes. Luego, Aldo Presta, acompañado por la música de Nicolás Mundet, la percusión de Mariano López y las voces de Macarena Nasello e Ivone Reyes, interpretó canciones en italiano. Como se mencionará anteriormente, el cierre del Grupo Radici fue a puro brillo y alegría en una tarde bien acompañada por las buenas condiciones climáticas. Además, fue notable también la cantidad de gente que consumió en los carros gastronómicos y stands que vendieron prácticamente casi todo lo que ofrecieron. La Feria Gastronómica “A Mangiare”, por su exitoso primer encuentro, dejó abierta una gran puerta para futuras realizaciones.

CHARLAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA CON ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD Continuando con el ciclo de charlas, en esta oportunidad visitamos la Escuela Dante Alighieri. La Dra. Jorgelina Torres y la Lic. Estefanía Suarez interactuaron con adolescentes de 4to y 5to año dando a conocer herramientas para conocimiento del cuerpo, dialogaron sobre enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción, etc. Seguimos apostando a estos espacios donde los adolescentes pueden evacuar sus dudas y tener más herramientas.

EL TEATRO ESPAÑOL LUCIÓ ESPLÉNDIDO EN UN CONCIERTO SINFÓNICO PARA RECORDAR El sábado por la noche, la histórica sala de la avenida Carmen fue anfitriona de una excelente jornada musical que tuvo como número central la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Florencio Varela que ofreció un concierto que terminó envuelto en los aplausos de la masiva concurrencia. Además, en el evento, pudo observarse la renovada sala del Teatro Español que lució brillante, debido a todos los trabajos realizados en el centenario edificio, Patrimonio Histórico de nuestra comunidad. Tras la presentación hecha por el coordinador del Teatro Español Aldo Valente, el intendente Municipal Alberto Gelené agradeció a todos los trabajadores municipales que hicieron posible las tareas de restauración y pinturas del histórico edificio. El jefe comunal también puso énfasis en mencionar todo el desarrollo que la cultura florense muestra con la creación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de nuestra ciudad, grupo dirigido por su Director Leandro Pérez Quevedo que con sus integrantes inauguraron la jornada tocando arriba del escenario. Los aplausos coronaron la actuación de la novel Orquesta Infanto Juvenil florense. Entre la variedad de interpretaciones que realizó la Orquesta Juvenil Sinfónica de Florencio Varela, bajo la Dirección de Sebastián Mendizábal, hubo participación de dos bandoneonistas en dos temas del maestro Astor Piazzola que le dieron una notable jerarquía al espectáculo vivido. El público, que llenó la sala, también disfrutó de todo lo exhibido entre bambalinas, donde también tuvo su lugar la actuación del Coro Municipal de Las Flores invitado para la ocasión. Menciones favorables: parte de lo recaudado fue destinado a la asociación Civil APHOGARD y a la Cooperadora de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Las Flores. En el final, con el público aplaudiendo de pie, la jornada demostró el valor por el mejor reacondicionamiento del Teatro Español como así también el crecimiento del nivel artístico musical de alumnos y alumnas de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Las Flores.

CIERRE DE LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO STOP ITS El cierre recreativo de la Tercera Edición del Concurso Stop ITS – 2024 (Paremos las infecciones de Transmisión Sexual) tuvo un marco inmejorable, no solo porque el clima acompañó con una jornada espectacular, sino porque los más de doscientos cincuenta jóvenes que se acercaron a la Laguna contaron su experiencia, cantaron, bailaron y se divirtieron cerrando una excelente dinámica de trabajo comunitario orientado a la prevención y concientización en salud. Los alumnos de cuarto año de la Escuela Agraria resultaron ganadores con un trabajo que, al decir del jurado, mostró compromiso y entusiasmo en cada una de las etapas territoriales, se caracterizó por la creatividad y originalidad desplegados en sus acciones, y por el impacto sanitario de sus actividades. Todos los establecimientos secundarios del distrito participaron del Concurso, apoyados en muchos docentes, con el acompañamiento del equipo de inspectoras local, el CEF Nº 6 y el Hospital. Es importante destacar que el desarrollo de este proyecto cuenta con un importante aporte de distintas áreas municipales como Educación, Juventudes, Cultura, Producción y Turismo, las cuales trabajan de manera articulada con la Secretaría de Salud.

PALISTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PARACANOTAJE SE PRESENTARON EN TANDIL Las Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los alumnos de la Escuela Municipal de Paracanotaje que intervinieron en la primera fecha del campeonato Provincial y Regatas Promocionales, que se realizó ayer en Tandil con la organización del Centro Náutico del Fuerte y fiscalización de la Fe.Bo.Ca.K (Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks). Los resultados de los florenses, a cargo de Fernanda Negrete, Patricia Del Giovannino y Mariano Urra, lograron los siguientes resultados: 2°) Enzo Cárdenas (4,30 m. Senior Promocional, 2.000 m.), 4°) Nehuén Santillán (4,30 m. Cadetes Promocional, 2.000 m.), 2°) Sol Córdoba (Categoría única; 4.30 m 200 m.) y 3°) Noelia Rosales (Única; 4,30 m., 200 m.), mientras que en Canoa Integrada: 1°) Damián Vazzano y el profesor Gonzalo Montastruc, y 2°) Isaías Viera y Enzo Cárdenas.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” EN DON TORCUATO La categoría 60 mixto de “Los Fénix”, perteneciente a la Secretaría de Deportes y Cultura, participó ayer en un torneo de Newcom que se desarrolló en el Club Zorzal de Don Torcuato. Los florenses ganaron un partido y luego fueron superados en tres oportunidades, a pesar de tener cierta paridad en el tanteador.

¡SE VIENE LA ETAPA DEPORTIVA 2 DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES! Este miércoles 11 de septiembre a las 14:00 horas, el Natatorio Municipal será el escenario para la competencia de natación en la Etapa Deportiva 2 de las Olimpiadas Juveniles Florenses, la cual se completará con Basquet el día viernes 13/09 y Tejo el 14/09. El Área de Juventudes, perteneciente a la Secretaría de Deportes y Cultura invita a toda la comunidad a acompañar a los competidores llevando los colores del equipo, y sumando toda la energía para vivir una jornada de emoción y compañerismo. Estas olimpiadas no solo celebran la competencia deportiva, sino también los valores de trabajo en equipo, respeto y compromiso.

NATACIÓN: IMPORTANTES RESULTADOS DEL EQUIPO DE COMPETENCIA DEL NATATORIO CLIMATIZADO MUNICIPAL “HUGO MAURO” Las Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación del equipo de competencia del natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el torneo de Promocionales y Federados, que se disputó el fin de semana en la pileta del Club Estudiantes de La Plata con la fiscalización de FENBAS. Guadalupe Valerio (Menores: 6° en 50 m. libres, 2° en 100 m. pecho, 1° en 200 m. pecho (marca nacional), 9° en 100 m. libres, en las cuatro pruebas registró marca nacional, y 8° en 50 m. mariposa). Luca Branchesi Gómez (Cadetes: 1° en 50 m. libres -marca nacional-, 1° en 50 m. pecho, 1° 50 m. espalda, 1° en 5 m. 0mariposa y 1° en 100 m. libres). Macarena Espinosa (Infantiles: 1° en 50 m. espalda, 1° en 100 espalda, 2° en 200 m. libres, 3° en 100 m. libres, las cuatro competencias con marca nacional, y 5° en 50 m. mariposa). Valentina Perazzo Iriarte (Infantiles: 6| en 50 m. libres -marca nacional-, 9° en 50 m. espalda, 8° en 100 m. libres y 8° en 50 m. pecho -marca nacional-). Candelaria Lemma González (Menores: 8° en 50 m. libres, 9° en 100 m. pecho, 5° en 100 m. mariposa, 17° en 50 m. mariposa y 7° en 50 m. pecho -marca nacional-). Benjamin Lemma González (Menores: 3° en 200 m. libres, 10° en 50 m. libres -marca nacional-, 7° en 100 m. libres -marca nacional- y 13° en 50 m. espalda). Gonzalo Onzari (Menores: 14° en 100 m. libres, 19° en 50 m. espalda, 17° en 50 m. libres y 8° en 200 libres). Delfina Antonelli Gigena (Cadetes: 10° en 50 m. libres, 9° en 50 m. espalda, 11° en 50 m. mariposa y 9° en 100 m. libres). Domingo Scarpitti (Menores: 20° en 100 m. libres, 22° en 50 m. espalda, 20° en 50 m. libres y 10° en 200 m. libres. Santino Lemma González (Menores: 18° en 100 m. libres, 20° en 50 m. espalda, 23° en 50 m. libres, 8° en 50 m. pecho y 7° en 50 m. mariposa).

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 1°, 03 y 07 de octubre de 14 a 15.30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Av. Gral. Paz, 1° piso. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

About The Author