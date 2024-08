BM – martes 13 de agosto

LOS EQUIPOS DE LAS DISTINTAS ESCUELAS PRESENTARON SUS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN EL CIERRE DEL CONCURSO STOP ITS Se realizó el Cierre Pedagógico del Concurso Stop ITS, lo cual se ha convertido en un ambicioso plan de prevención de infecciones de transmisión sexual, que cuenta con la coordinación de la Secretaría de Salud Pública. De manera inédita, también se trabaja en la temática junto con Jefatura Distrital de Educación; Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP; Secretaría de Educación y el Área de Juventudes de la Municipalidad, las Escuelas de Educación Media Secundaria y la adhesión del Centro de Educación Física Nº 6 y el Hospital local. En el comienzo de la jornada, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, felicitó y agradeció a los jóvenes y a todos los que son parte de este programa que permite concientizar y visibilizar todo lo que refiere a las ITS y cómo “han bajado las estadísticas” sanitarias. Además de las autoridades locales y regionales presentes en el Teatro Español, estuvo presente la directora provincial de Educación Sexual Integral, Mirta Marina, que destacó en el inicio de la jornada el trabajo que se realiza en nuestra ciudad. Asimismo, al final al entregar los diplomas a los docentes y alumnos participantes, resaltó las acciones presentadas porque “más allá de que recorro toda la Provincia en jornadas de este tipo, aquí hemos podido ver que hay un trabajo genuino realizado por los chicos, que se han apropiado de este spacio de expresión y concientización, y el impacto que generan es enorme para ellos y para toda la comunidad”. Los equipos participantes de las Escuelas Agraria, Técnica, Normal, Secundaria 1, Secundaria 3, Secundaria 4, Dante Alighieri y CEPT N° 37 de Rosas, contaron como investigaron, aprendieron, y las estrategias de comunicación y prevención que utilizaron en las más de 40 acciones territoriales que desplegaron en esta tercera edición. Todos los testimonios al final del evento reflejaron la satisfacción por lo realizado y la expectativa por el ganador de este Concurso en 2024, lo que se dará a conocer en la Jornada Recreativa de cierre en el Parque Plaza Montero el próximo mes de septiembre.

“A MANGIARE”: PRIMERA FERIA GASTRONÓMICA EN PLAZA ITALIA Para el próximo domingo 8 de septiembre, la Secretaría de Deportes y Cultura organiza la primera feria gastronómica de comidas típicas italianas en Plaza Italia. En el mes donde se festeja en Argentina el Día del Inmigrante (4 de septiembre), se realizará este gran evento donde la comunidad podrá disfrutar de una jornada de carácter festivo. La gastronomía forma parte de los rituales sociales que a menudo provocan encuentros y gratos momentos de camaradería. Muchas de las comidas que consumimos a diario los florenses, son de origen italiano por la gran ascendencia de nuestros antepasados que contribuyeron para el crecimiento y el progreso de nuestra tierra. En “A Mangiare” será en Plaza Italia desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. El público que se acerque al tradicional espacio verde de nuestra ciudad, podrá disfrutar de una jornada donde los carros gastronómicos y los stands de expositores locales ofrecerán comidas típicas de la península itálica. Además de música originaria de Italia, en el escenario habrá bailes como la tarantela y diferentes números artísticos. Se destacará también en esta gran fiesta la elección de los tres mejores platos italianos de la jornada. Los expositores de comida típica “tana” deberán inscribirse en la Dirección de Cultura, sita en la avenida General Paz 570. “A Mangiare” en Plaza Italia, un encuentro entre los recuerdos del pasado y un presente que mira hacia el futuro. Se invita a toda la comunidad a formar parte de este gran evento.

