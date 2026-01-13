13 de enero de 2026

BM – martes 13 de enero

55 segundos atrás Fm Alpha

VUELVE EL COLORIDO Y LA ALEGRÍA DE LA PEATONAL Este domingo 18 de enero desde las 20 horas en pleno centro de la ciudad, se realizará la primera fecha de la Peatonal Cultural 2026, un evento muy esperado por la sociedad florense que siempre se caracterizó por gran presencia del público. Se destacarán nuevamente las actuaciones arriba del escenario de diferentes artistas locales como así también ya comprometieron su participación en el lugar los feriantes emprendedores, artesanos y carros gastronómicos. La Peatonal Cultural, un clásico del verano en Las Flores, regresa con todo su colorido, alegría y esparcimiento.

 

