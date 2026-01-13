«Bordamos contra el olvido»: a 50 años del golpe militar

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado llevará a cabo el próximo viernes 23 de enero actividades a 50 años del golpe militar. Desde las 17:30hshs. se realizará un taller en el Espacio de la Memoria -ubicado en Avellaneda y Pueyrredón- con la práctica de bordado en tela (tamaño A4 apaisada) con los nombres de los 30.000 desaparecidos. «Transformaremos el bordado en una acción política y amorosa: hilo por hilo, nombre por nombre, sosteniendo la verdad, la memoria y la justicia», indica la nota llegada a nuestra redacción. El taller estará a cargo de la Prof. Carla Estabillo.

About The Author