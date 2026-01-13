13 de enero de 2026

Relato de una florense en Chubut: «Tuve el fuego a 200 metros»»

5 horas atrás Fm Alpha

Sofía Mignola, florense de nacimiento, está radicada hace cinco años en el paraje «Rincón de Lobos», un poblado de montaña rodeado de lagos, ríos y arroyos. En la mañana de la 91.5 la joven, en comunicación telefónica, describió los momentos vividos en medio de los incendios forestales que se desataron en Puerto Patriada, a escasos kilómetros de su lugar de residencia. «Pese a que se controlaron varios focos la preocupación continúa», afirmó Sofía. «El inicio del incendio que tiene características intencionales comenzó el día lunes. La cordillera y el ciclo del agua digamos, está toda unida y las llamas avanzaron muy rápido. Fueron momentos muy dramáticos porque lo viví muy de cerca. Tuve el fuego a 200 metros», dijo más adelante.

