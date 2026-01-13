Continúa el Torneo Nocturno Barrial en Juventud Unida

Sin pausa se sigue disputando en el estadio de Azul y 25 de Mayo el certamen organizado por la entidad albirroja. Los resultados registrados este lunes fueron los siguientes: Viejo Skill 2 (Espíndola y Quiñones)-Los Cocos 1 (Araujo), The Football Fest 2 (Lorenzo y Ferreira)-Los Bots FC 1 (Tus), La Cholita 2 (Arballo y Caputo)-Gambetita 1 (Ailán) y Willow 2 (Risso y Sández)-Los Lunes 2 (2 Luján). Del torneo participan 16 equipos divididos en 4 zonas. También hay servicio de cantina y parrilla para el público asistente. El valor de la entrada asciende a 3.000 pesos.

About The Author