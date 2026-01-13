La desaparición de Jimena Saravia, una niña de seis años, encendió todas las alertas el sábado por la mañana en el paraje Las Vertientes, localidad de La Unión, en el departamento Rivadavia Banda Sur. En pocas horas, un amplio operativo integrado por policías, rescatistas, guardaparques, baquianos y vecinos se internó en el monte chaqueño, en condiciones climáticas y geográficas particularmente hostiles.

La menor había sido vista por última vez durante la mañana del sábado 10 y fue localizada en el paraje El Rosillo, a unos 50 kilómetros del lugar donde se extravió. El hallazgo fue posible gracias a la perseverancia de dos efectivos de la Policía de Salta, un soldado del Ejército Argentino y el conocimiento del terreno aportado por guardaparques y pobladores de la zona.

El principal Mendoza, uno de los efectivos que participó del rescate, describió a Jimena como una “superniña” y relató cómo lograron dar con ella. “Seguimos sus huellas en un pozo de agua y después por las sendas de los animales. En un momento escuchamos su voz firme. Nos dijo ‘hola’. Estaba parada al costado de una senda, como esperándonos”, contó.

La patrulla que logró encontrarla estaba integrada por unas diez personas, entre ellas el cabo Claudio Díaz, el principal Mendoza, el soldado Enrique Frías del Ejército Argentino, los guardaparques Nicéforo Luna y Federico Luna, además de baquianos del lugar.

Durante el regreso, la niña relató con notable claridad cómo había transitado los días sola en el monte. Según los rescatistas, caminó siguiendo senderos de animales, vio fauna silvestre y, al caer la noche, durmió sobre el tronco de un árbol. Vestía apenas una remera, un pantalón corto y sandalias de plástico, a pesar del calor extremo y la dureza del entorno.

El grupo de búsqueda indicó que Jimena se dirigía hacia el río Teuco por caminos de ganado y que se encontraba a unos cinco kilómetros de una nueva fuente de agua. Su estado de lucidez y resistencia física sorprendió incluso a los rescatistas con experiencia en la zona.

El hallazgo generó una fuerte reacción en Rivadavia Banda Sur. Vecinos y vecinas destacaron el trabajo colectivo y la solidaridad desplegada durante la búsqueda, que movilizó a personas que se sumaron con motos y vehículos particulares. La imagen del rescate, compartida luego del hallazgo, se convirtió en un símbolo de alivio y alegría para toda la comunidad.