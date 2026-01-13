Bomberos Voluntarios: piden acercar agua mineral para el Cuerpo Activo

Para poder mitigar las altas temperaturas en sus salidas diarias y estar debidamente hidratados, Bomberos Voluntarios invita a todos los vecinos a colaborar donando botellas de agua mineral para los integrantes de nuestro Cuerpo Activo. Cada aporte, por pequeño que sea, hará una gran diferencia. El lugar de recepción es el cuartel de calle Pueyrredón 531 todos los días durante el horario habitual. Entre todos podemos cuidar a quienes siempre están cuando los necesitamos.

