13 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Bomberos Voluntarios: piden acercar agua mineral para el Cuerpo Activo

1 minuto de lectura
15 segundos atrás Fm Alpha

Para poder mitigar las altas temperaturas en sus salidas diarias y estar debidamente hidratados, Bomberos Voluntarios invita a todos los vecinos a colaborar donando botellas de agua mineral para los integrantes de nuestro Cuerpo Activo. Cada aporte, por pequeño que sea, hará una gran diferencia. El lugar de recepción es el cuartel de calle Pueyrredón 531 todos los días durante el horario habitual. Entre todos podemos cuidar a quienes siempre están cuando los necesitamos.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Encontraron con vida a Jimena, la nena que caminó más de 50 kilómetros en el Chaco salteño

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Continúa el Torneo Nocturno Barrial en Juventud Unida

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Relato de una florense en Chubut: «Tuve el fuego a 200 metros»»

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios: piden acercar agua mineral para el Cuerpo Activo

15 segundos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Encontraron con vida a Jimena, la nena que caminó más de 50 kilómetros en el Chaco salteño

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Continúa el Torneo Nocturno Barrial en Juventud Unida

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Relato de una florense en Chubut: «Tuve el fuego a 200 metros»»

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.