13 de enero de 2026

Mañana Matreros en el Pre Cosquín

28 segundos atrás Fm Alpha

Con letra inedita de Facundo Sondón «voz y guitarra» , el cuarteto integrado por: Emiliano Vidal (arreglos en guitarra) Walter Tamburrino en batería y Ezequiel Ailán en bajo, intentarán con «Arde el Monte» tema que fueron consagrados en el Pre de Santa Teresita, conseguir un lugar en la final donde también, de llegar, competirian con dos florenses más, Ezequiel Ailán con «Coplera» y Coqui Sondón con «El Rancho Triste».
Entre algunos contratiempos ya superados, ya que la fuerte lluvia de hoy no les permitió realizar la acreditación, el conjunto florense lo hará mañana y les informarán el número de orden que participarán, recordemos que son alrededor de 50 números que pasan por el escenario Atahualpa Yupanqui por noche, comenzando a las 21 hs. Y por 6 hs. Mínimo. Todo indica que el resultado  saldrá alrededor de las 4 de la madrugada o más, evento que no se transmite, pero FM ALPHA estará ahí haciendo la vigilia a los florenses.

