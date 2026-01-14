BM – miércoles 14 de enero

PREVENCIÓN DEL HANTAVIRUS Ante los recientes casos registrados en el país, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal brinda a la población recomendaciones para prevenir el Hantavirus. El virus Hanta se encuentra en la orina, la saliva y la excreta de roedores y se transmite a los seres humanos por inhalación, por contacto directo y por mordeduras. Están más expuestos los pobladores rurales, cazadores, pescadores, trabajadores agropecuarios, personas que realizan actividades de desmalezamiento y acampantes. Para prevenir, se recomienda mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, almacenar la comida en lugares cerrados, mantener la basura en recipientes con tapas herméticas y evitar que los roedores entren o hagan nidos en las casas. Es importante colocar huertas y leñas lejos del hogar, cortar pastos y malezas y ventilar lugares cerrados antes de ingresar, sin barrer, limpiando con lavandina diluida en agua. Si acampás, hacelo lejos de maleza y basurales y no duermas directamente sobre el suelo.

IMPORTANTE: Para manipular un roedor debés utilizar siempre guantes y ropas de protección, cubriéndote la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. No convivas con roedores. Si encontrás un roedor vivo: utilizá venenos o tramperas para roedores. No intentes golpearlo o matarlo. Si encontrás un roedor muerto: debés rociarlo con lavandina y dejar actuar 30 minutos. Colocalo en una bolsa sellada. Es necesario colocarla en una segunda bolsa antes de enterrarlo o quemarlo. Los síntomas que pueden presentarse son: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pudiendo aparecer también dificultad respiratoria. Ante estos síntomas, consultá inmediatamente al Centro de Salud más cercano a tu domicilio. Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

LOS ARTISTAS DE LA PRIMERA NOCHE DE LA PEATONAL CULTURAL 2026 El próximo domingo a las 20 horas, en pleno centro de la ciudad, regresarán las Peatonales Culturales con todo su brillo y colorido. En el escenario, que estará emplazado en la intersección de las avenidas San Martín y General Paz, actuarán primero los alumnos y alumnas del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura. Luego llegará toda la música rockera con el grupo florense Kavron. En la continuidad del espectáculo, el folclore animará la jornada con el grupo Mal Trago; mientras que el final estará reservado para la cumbia y la música tropical que sonará bien fuerte con Bauti Aschero y sus teclados.

APERTURA DE LA EDICIÓN 2026 DE LAS ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO Días pasados, en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”, se llevó a cabo la apertura oficial del Programa Escuelas Abiertas en Verano 2026, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). El acto contó con la presencia del intendente Alberto Gelené, concejales, consejeros escolares, autoridades municipales y representantes del ámbito educativo, quienes acompañaron este importante inicio de actividades. El programa tiene como objetivo garantizar espacios de contención, recreación y aprendizaje durante las vacaciones, promoviendo el acceso a propuestas educativas, deportivas y culturales para niñas, niños y adolescentes del distrito. En este marco, se destacó el fuerte acompañamiento del Gobierno Municipal, que a través de distintas áreas brinda un apoyo logístico fundamental. Entre los aportes se encuentran el transporte, elementos de primeros auxilios, insumos para actividades artísticas y la cesión del predio para el desarrollo de actividades acuáticas, garantizando condiciones seguras y adecuadas. Desde el Municipio y la comunidad educativa se resalta la importancia de sostener este tipo de políticas públicas que fortalecen la inclusión, el derecho al juego y el aprendizaje en un entorno cuidado, reafirmando el compromiso con la educación y el bienestar de los estudiantes durante todo el año.

IMPORTANTE La Dirección de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Las Flores recuerda a la comunidad la importancia del estricto cumplimiento de las normativas vigentes de Tránsito. Esto particularmente refiere a la circulación con Documentación Personal y Vehicular; Seguro. También se apela al no uso de Telefonía Celular mientras se maneja y especialmente al Uso Obligatorio del Casco para el motociclista y acompañante; entre otros requerimientos. Tal como corresponde, la Dirección de Tránsito Municipal realiza los controles correspondientes. Por este motivo se solicita responsabilidad al conducir para así evitar multas y prevenir consecuencias de carácter grave en personas y motovehículos.

LOS TITIRIFEOS EN LAS ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO Este miércoles a la mañana, por intermedio del Instituto Cultural del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo en la Escuela Nº 1 el show de Los Titirifeos en el marco de las Escuelas Abiertas en Verano. También fueron parte de la jornada los alumnos de la sede de la Escuela 21 quienes, junto con el equipo docente, pudieron disfrutar de un espectáculo de títeres que combina humor, música y temas relevantes para la comunidad como la ecología, el compañerismo, la solidaridad a través de shows interactivos y adaptados para diferentes edades.

