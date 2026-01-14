14 de enero de 2026

Triatlón: florenses participarán en una importante competencia internacional

3 horas atrás Fm Alpha
El próximo viernes 16 de enero integrantes de la Escuela de Triatlón Infantojuvenil de Las Flores, acompañados por su entrenadora, Prof. María José Gallardo, participarán en el «Triatlón Internacional de la Paz» que se desarrollará en Entre Ríos. Los alumnos Solange Theaux y Pedro Barrientos, en las categorías INFANTIL C Y D respectivamente, recorrerán 100 metros de natación, 2.5 km. de ciclismo y 750 metros de pedestrismo. En la categoría INFANTIL A, Josefina Decunto y Simón Dulau deberán completar 200 metros de natación, 5 km. de ciclismo y 1.5 km. de pedestrismo. Esta competencia tiene la particularidad de que se vive como una verdadera fiesta y los jóvenes que se inician tienen la posibilidad de vivir un triatlón en un escenario único a orillas del Río Paraná. El Triatlón Kids es la antesala del triatlón de mayores que se disputará el sábado 17, siendo el más convocante de Sudamérica. Este es el segundo año que participamos y año a año esperamos que se sumen más jóvenes que quieran desafiarse en las tres disciplinas. A través de la página @triatloninfantojuvenil_lf pueden acompañar las transmisiones en vivo con la previa y la competencia.

