Por el cambio de quincena restringen camiones en accesos a la Costa

Con el objetivo de ordenar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial durante el recambio turístico, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que los días jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026 se restringirá la circulación de camiones con carga superior a siete toneladas de porte bruto en los principales corredores hacia la Costa Atlántica. La medida, que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, alcanza a la Autovía 2, la Autopista Buenos Aires–La Plata y a las Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, vías que concentran un fuerte incremento del tránsito durante los cambios de quincena y los fines de semana de alta afluencia turística. Según explicaron desde el organismo, la decisión apunta a facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y a reducir el riesgo de siniestros viales en rutas con alta demanda estacional. En el sentido hacia la Costa Atlántica, la restricción regirá el jueves 15 de enero de 14:00 a 23:59 y el viernes 16 de enero de 6:00 a 14:00. En tanto, en el sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la limitación se aplicará el jueves 15 de enero entre las 14:00 y las 23:59. Los tramos alcanzados incluyen la Autopista Buenos Aires–La Plata, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta La Plata; la Ruta Provincial 2, desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el kilómetro 400 en Camet; la Ruta Provincial 11, desde la intersección con la RP 36 en Pipinas hasta el kilómetro 537 en Chapadmalal; la Ruta Provincial 36, desde la rotonda con la RP 10 en La Plata hasta Pipinas; la Ruta Provincial 56, entre General Conesa y General Madariaga; la Ruta Provincial 63, desde Dolores hasta la intersección con la RP 11; y la Ruta Provincial 74, desde Maipú hasta Pinamar.

