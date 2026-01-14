Matías Pais, 2do. Jefe de Bomberos: «El trabajo es constante y de muchas horas»

(Foto Bomberos Voluntarios) La 91.5 estuvo en el cuartel de calle Pueyrredón 531 y fue testigo del arduo trabajo de nuestro Cuerpo Activo con móviles saliendo permanentemente a sofocar los incendios de pastos y malezas que se generan en esta época del año. El Oficial Ayudante y segundo al mando del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Matías Pais, manifestó que «son días de trabajo muy intensos y no podemos relajarnos. El otro día estuvimos en el basural desde la noche hasta bien entrada la madrugada y estamos permanentemente de guardia porque lo que se generó ahí nos va a llevar semanas. A esto le sumamos las salidas en distintos sectores de la ciudad». Sobre la campaña solidaria para acercar agua mineral al cuartel, Pais señaló que «ya estamos recibiendo botellas y queremos agradecer porque los chicos necesitan estar hidratados».

