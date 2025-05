BM – martes 13 de mayo

IMPORTANTE REUNIÓN EN MARCO DE ACCIONES PARA ATRAER NUEVAS INVERSIONES EN NUESTRA CIUDAD El intendente Alberto Gelené, junto al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein e integrantes de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, recibieron a la abogada Verónica y al empresario Rafael Dahl, titular de MW S.A. Group. En el encuentro las autoridades brindaron detalles de los beneficios de la radicación de nuevas inversiones en nuestra localidad, haciendo hincapié en la ubicación estratégica que permite ser un destino clave. El mismo se enmarcó dentro de las acciones que se desarrollan con el objetivo de escuchar a los referentes de empresas de la región, en pos de abordar distintas temáticas y canalizar oportunidades para nuestro municipio. Iesu es especialista en Derecho Empresarial, Internacional y Comercio Exterior. MW Group es una empresa multipropósito ubicada dentro del Parque Industrial de Luis Guillón en el partido de Esteban Echeverría.

El señor Dahl compartió su experiencia empresarial a través del tiempo, desde sus comienzos con una pyme familiar dedicada al sector minero, desarrollo de explosivos, perforaciones, explotaciones petroleras, en lo que hoy es Vaca Muerta, hasta el desempeñó en otras empresas del interior del país y multinacionales y en rubros como fibra óptica, desarrollo de un respirador artificial en el período de pandemia, conjuntamente con el INTI y registrado en ANMAT.

En relación con la actualidad económica y la apertura de importaciones, explicó que su empresa está en tres sectores diferentes, por un lado, dedicados a productos médicos (implantes dentales), también siguen en el sector de la minería y demarcación vial. Adelantó también que están en una etapa de preparación para una producción a futuro, con la idea de explotar una mina de hierro y transformar ese mineral en algo de más valor agregado como acero especial. Otro proyecto es el de la vivienda industrializada que cuenta con créditos del Banco Hipotecario. Finalizada la reunión, el intendente Gelené agradeció la visita del empresario y de la Sra. Iesu, y se puso a disposición para continuar en contacto con miras a futuras acciones en conjunto.

SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros. Por este motivo, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda e informa a la población sobre las recomendaciones necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito.

– Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– Alimentar adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis.

Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

* Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

LLEGA LA MUSICA DE JOSÉ SIMÓN AL TEATRO ESPAÑOL CON ARTISTAS FLORENSES INVITADOS Este sábado 17 a las 21 horas en el escenario de la sala del Teatro Español se presentará el prestigioso músico jujeño José Simón, en un evento donde además habrá artistas florenses invitados. José Simón, nacido en Humahuaca, traerá a Las Flores su música norteña. Con cinco discos en su haber y una importante trayectoria como artistas y productor, el humahuaqueño mostrará en su presentación todas las cualidades que hicieron que sus acordes se fusionen entre el folclore tradicional argentino y lo contemporáneo. Taquiraris, cuecas, bailecitos, todos ritmos propios de la región andina de nuestro país, sonarán en la sala del Teatro Español en una jornada donde se espera que el público se acerque para compartir esta nueva y excelente propuesta. La venta de entradas para poder disfrutar del espectáculo musical de José Simón se realiza diariamente en la boletería del Teatro, en avenida Carmen 614, en el horario de 9 a 12 horas.

PROYECTO “CASA DE SEMILLAS” EN EL CENTRO “LOS MANZANARES”: ESPACIO DE INTERCAMBIO PARA QUIENES DESEEN REALIZAR UNA HUERTA Los días miércoles funciona en el Centro de Promoción Comunitaria “Los Manzanares” el Proyecto “Casa de Semillas”. Se trata de un proyecto entre la Agencia de Extensión Rural del INTA de Las Flores y la Municipalidad a través del mencionado Centro. El objetivo es que las familias que deseen realizar una Huerta para producción de alimentos a lo largo del año, dispongan de un espacio de intercambio de semillas hortícolas para siembra. Quienes estén interesados en participar de este espacio, existe el compromiso escrito de entrega de semillas a final de campaña, convirtiéndose en guardianes de semillas. La actividad se desarrollará de 10 a 11.30 horas en el Centro ubicado en 25 de Mayo y Av. Del Oeste. Para más información comunicarse al 11-6849-2013.

