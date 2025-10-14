BM – martes 14 de octubre

LAS FLORES PRESENTE EN LA 31° ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL TURISMO El secretario de Producción, Cristian Chiodini, junto al equipo de Turismo, participó en la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial del Turismo realizada en Chascomús. El encuentro fue encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. También estuvo presente con una participación activa el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. La Asamblea tuvo como eje analizar la situación del turismo en la provincia frente a los desafíos económicos que atraviesa el país. Además, el gobernador analizó el impacto de la coyuntura económica en el sector. También se abordó la exitosa experiencia de la Feria Internacional del Turismo con resultados muy satisfactorios para Las Flores. De la asamblea participaron más de un centenar de referentes del sector turístico, tanto del ámbito público como del privado, así como intendentes de distintas localidades turísticas y representantes gremiales.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INVITA A LA DISERTACIÓN DEL ESCRITOR GONZALO GARCÉS Organizado por la Secretaría de Educación, este jueves 16 de octubre a las 18.30 horas el escritor Gonzalo Garcés se presentará en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores. En la disertación se referirá a los relatos bíblicos, pero no desde el punto de vista religioso, sino desde la literatura. Garcés dio un exitoso seminario sobre este tema a principios de año. Allí abordó numerosas historias que se encuentran en la Biblia: la de Caín y Abel, la de Judit, la de José y la del Rey David fueron algunas de ellas. Porque, para el autor, “los relatos bíblicos ofrecen una ventana única a la naturaleza humana”, sin importar si se es o no creyente, si se profesa una religión u otra. Además, según su explicación, “esas antiguas intuiciones se relacionan, asombrosamente, con los descubrimientos de la ciencia moderna”. Se invita a toda la comunidad a ser parte de la actividad.

ATENCIÓN CONTRIBUYENTES: ESTÁ VIGENTE EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 2025 La Secretaría de Economía y Modernización comunica a los contribuyentes que se encuentra vigente el Régimen de Regularización Tributaria 2025. Hasta el 31 de diciembre del presente año, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales. La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses: 70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000. En marco de este plan, además las Entidades de Bien Público tienen una reducción del 100% en los intereses. Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025.

