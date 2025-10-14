El fútbol de primera se jugará de noche

El jueves Ferro recibirá en su estadio a Juventud Deportiva. El viernes en cancha de Juventud Unida, se cruzarán Barrio Traut y Atlético Las Flores y en la nocturnidad del sábado, también en cancha albirroja, chocarán el local y El Hollín.

Desde el jueves y hasta el sábado inclusive, habrá futbol de todas las divisionales en distintos horarios ya confirmados. La octava fecha del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores quedará inaugurada en la noche del jueves cuando desde las 20,30 jueguen en el estadio “27 de Abril” el local Ferro y Juventud Deportiva. El partido promete ser interesante entre dos equipos que marchan cerca de la punta en la tabla de posiciones. Los ferroviarios llegan al partido de pasado mañana con 10 puntos y Juventud Deportiva con 8 unidades cosechadas. La continuidad de la fecha de primera división será al día siguiente viernes, cuando en el estadio de Juventud Unida, los amarillos de Barrio Traut serán locales ante Las Flores. Este partido comenzará a las 21,30 Hs. El conjunto de Dardo Rivarola también pelea arriba con 9 puntos conseguidos, mientras que su rival el rojinegro esta penúltimo con 4 unidades pero el domingo jugó un gran partido de visitante ante Ferro a pesar haber perdido por 1 a 0. La primera fecha de la segunda rueda de las revanchas se completará el día sábado, cuando en el mismo estadio de las calles 25 de Mayo y Azul, el local Juventud Unida desde las 21,15 Hs reciba la visita de un equipo difícil como lo es El Hollín. Los dirigidos por Adrián Caputo marchan punteros en el certamen con 13 puntos, mientras que El Hollín con 9 logrados, está ahí cerca, expectantes.

