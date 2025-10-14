Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

La historia del yaguareté en Argentina estuvo marcada durante décadas por la pérdida de hábitat, la caza y la fragmentación de sus poblaciones. Hoy, sin embargo, un proyecto de conservación ambicioso está escribiendo un nuevo capítulo. La liberación de Acaí, una hembra silvestre trasladada desde el Parque Nacional Iberá hasta el Parque Nacional El Impenetrable, representa un paso clave en la recuperación de la especie en el Gran Chaco. Esta región, considerada uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, alberga una biodiversidad única y enfrenta amenazas crecientes. La liberación se concretó pocos días después de la presentación de la iniciativa Ríos del Yaguareté, un programa que busca salvar a la especie y restaurar ecosistemas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Este enfoque transfronterizo refleja la magnitud del desafío: recuperar a un depredador tope en un territorio inmenso que abarca un millón de kilómetros cuadrados y que perdió gran parte de sus hembras hace más de tres décadas.

Fuente: Infobae

About The Author